幫整條巷倒垃圾！暖心伯「雨中守5大袋」等垃圾車　她嘆：有人丟了就走

▲暖心伯總是幫巷子中的鄰居們倒垃圾。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「我要來靠X一下今天倒垃圾的事情」，一名女網友發文表示，她近日倒垃圾時，看到斜對面巷子有一位阿伯；對方相當熱心，不僅把整條巷子的垃圾都倒掉，看到她手上一大袋垃圾，還主動上前說「我幫妳倒就好」。原PO說，但因為有暖心伯，有些人卻把垃圾放了就走，讓她感慨直呼「真的覺得不能對人太好」。

女網友文中表示，前幾天她拖著一大袋垃圾，手上還拿著剛吃完、準備丟掉的便當空盒，斜對面巷子的阿伯看到後，趕緊上前說「怎麼這麼多包？來！我幫妳倒就好了」，女網友相當不好意思、趕緊拒絕，但暖心伯馬上回「雨這麼大，趕快回家！」並把她手上垃圾搶走，讓原PO感動直道謝，心中冒出OS「阿伯為什麼這麼好心？」

請繼續往下閱讀...

原PO說，暖心伯平常都會默默地幫忙把那條巷子的垃圾倒光，之前她出來丟垃圾時，對方也都默默地看著她，「感覺是想幫我倒垃圾，但我都避開他的眼神、自己倒」。原PO表示，對方的熱心卻「人善被人騎，有些人變成理所當然的放著就走？真的覺得不能對人太好！有一就有二啊！不是所有的好心都可以變成理所當然！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲阿伯穿著雨衣站在雨中，只為了幫大家倒垃圾。（圖／翻攝自爆怨公社）

除了倒垃圾，原PO還說，這個巷子很多浪貓，「鄰居都在罵為什麼要餵貓，但阿伯都趁沒人的時候偷偷餵飽浪浪貓們！」最後她大誇「這阿伯真的很暖男，好心一定會有好報。」她也說，事後她買了燒仙草請阿伯吃，「阿伯本來一直說不用啦！但我還是硬是塞給他！謝謝阿伯！阿伯長命百歲」。

看到貼文後，其他人紛紛留言「阿伯人真好 (ಥ﹏ಥ)」、「阿北，想選里長嗎」、「丟下垃圾就走的良心不疼嗎？人家不是理所當然要幫你丟欸」、「我們家這條巷子的阿姨或阿北也都這樣，說實在有些長輩真的很善良」、「有的人就是會利用別人太好，什麼都理所當然，真是渣」、「阿伯好大心，感恩有您」、「阿伯人好好喔！這社會最欠缺的就是這種人」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼原PO買燒仙草請阿伯吃。（圖／翻攝自爆怨公社）