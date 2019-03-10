遠嫁偏鄉！全職媽茫然...人生剩「孩子和家務」　懊悔嘆：也想有閨蜜死黨

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一名女網友多年前嫁到偏鄉，並且生了兩個可愛女兒，但自此之後，她的每一天被孩子跟家務填滿，而且心情鬱悶時，一個能聊天的朋友都沒有，讓她對未來十分茫然，也後悔學生時間沒有好好經營人際關係。

這名全職媽媽在「爆怨公社」感慨，自從結婚到兩隻小屁孩出生後，她的人生就只有孩子和家務，「遠嫁偏鄉又不擅長人際關係的我，幾乎沒朋友，Line的通訊都是廣告訊息，現在的我對未來感到茫然，連心情不好想找個聊天的朋友都沒有。」

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看著很多人都有死黨和閨蜜，能分享喜怒哀樂或者生活瑣事，她不禁羨慕，同時也懊悔在學生時期，沒有建立起自己的朋友圈，「快邊緣死了！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們心有戚戚焉，紛紛藉機訴苦道，「我也沒有什麼死黨閨蜜，每天的生活就是上班、回家，照顧毛小孩」、「我13年都這樣～妳不寂寞」、「唉，有家庭小孩之後，閨蜜也不好約時間啊，妳不孤單」、「婚後真的就是只剩小孩而已」、「我雖然不是全職媽媽，但也是遠嫁他鄉沒朋友的那種」、「我也是獨自遠嫁，先生上班時間又長，每天就是一打二，漸漸習慣了」、「不孤單，邊緣媽媽路過」。

po文也釣出全職媽媽經驗談，表示「久了真的很無聊，不過可以找事做，例如計畫去哪裡玩，或是搞搞網拍，無聊也可以做搞笑崩壞直播」、「可以多參加親子活動，去親子館也能認識同樣的伴，自己主動認識朋友不難啦，剛脫離全職媽三年的路過」、「自學外語或才藝，總之要找到目標，孩子會長大，朋友也不一定長久，自己學到的東西不會背叛你的」。

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▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）