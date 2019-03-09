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大考失常→醫科全班第一　畢業輕鬆當「台大住院醫師」！他只靠一個改變

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北醫生書卷第一名　畢業到台大當住院醫師（圖／翻攝佛教如來宗臉書專頁）

▲佛教如來宗創辦人妙禪法師（白衣）與信眾。（圖／翻攝佛教如來宗臉書專頁）

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網搜小組／綜合報導

感恩師父！讚歎師父！台大醫院陳姓住院醫師寫下見證文，描述大學時期拜入妙禪門下，從此成績突飛猛進、拿全班第一名，順利通過醫師國家考試，並進入台大服務。

佛教如來宗官網去年初刊登一篇見證文〈師父給的遠遠超過弟子的想像！〉由陳姓台大醫院復健科住院醫師所撰寫，提及拜入大成就明師妙禪座下7年，心神安定智慧滋生，順利成為台大住院醫師，同時見證了師父給予家人全方位的圓滿。

文中提到，陳醫師大學就讀台北醫學大學醫學系，室友邀請他加入禪行行列，當時他一口拒絕，認為只有心智脆弱的人才需要，「都念到醫學大學了還去禪行，也太不科學了！」不過半年多時間來室友數度邀約下終於打動了他，更被「師父無條件保護依教奉行的金剛弟子以及他的家人」這句話感動，於是決定拜師入門。

儘管大學生活很忙碌，有數不完的考試，但在妙禪師父住位下，讓陳醫師心安心定、開啟智慧，考試時不僅順利寫完，還多出了檢查的時間，一考就拿到了全班最高的90分，該學期更一舉拿下書卷獎第一名。讓他訝異的是，因為要參加法會和教導會，明明念書時間不斷縮減，相信一切都是師父的幫助，「師父給我的遠遠超過我的想像」！

北醫生書卷第一名　畢業到台大當住院醫師（圖／翻攝佛教如來宗臉書專頁）

▲佛教如來宗目前在台灣北部、中部和南部設有30所以上精舍，信眾近10萬人。（圖／翻攝佛教如來宗臉書專頁）

緊接而來的是醫師國家考試，一樣在師父慈悲安定住心下，再也不會緊張兮兮、大考失常，他只用了幾個禮拜準備，就讓排名出現在全國榜單第二頁，實習選擇台大醫院，畢業後順利錄取復健科住院醫師。

陳醫師明白了，即使再聰明，沒有師父開啟智慧與安定，他就算拼命也常事倍功半，「最聰明與省力的方式，是讓大成就明師妙禪師父當我的師父、當我的主......不斷提升與開悟，成就佛道，才能真正解決一切無智無明的苦難。」

記者實際查詢台大醫院網站，果真在復健科復健部醫師團隊中找到這位妙禪佛弟子，學歷也如見證文中提到的來自台北醫學大學醫學系，目前身分是第二年住院醫師。

該文被轉錄到PTT上，也引發網友不小的討論，「慈孤觀音輸了」、「醫生都很信妙禪」、「恭迎妙禪如來，渡世靈顯四方」、「那我找你看診幹嘛？找seafood不就百病不侵了」、「韓流發威，順利成為台大醫院住院醫師」、「精神壓力大，找到心靈寄託罷了。」

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基本翻译
abbr. 邮电总局（posts， Telegraphs and Telephones）
网络释义
PTT: 一键通(Push To Talk)
Microphone PTT: 外部话筒PTT控制
PTT ProgramTestTape: 程序测试带

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關鍵字：北醫,台大醫,妙禪,佛教如來宗

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