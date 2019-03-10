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粉色全罩掰了！她牽車一看「+9交換禮物」爆傻眼　網笑噴：算有良心

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲當時她回家，在保養維修的停車場已不開放停車。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一名女騎士日前準備騎車上班時，發現放在愛車上的安全帽竟被偷走，取而代之的是一頂藍色工地帽，傻眼的她只好跑回家拿備用帽，也因此上班遲到。而網友們看到小偷的「交換禮物」後，紛紛被戳中笑點，直呼「跟妳以物換物啊，肯定是古代來的」、「女孩子戴這種超時尚」。

前一晚，女網友住家大樓的停車場在保養維修，所以她將愛車暫時停放附近路邊，剛好她機車的車廂也壞掉，才會把安全帽直接放在坐墊上，沒想到隔天牽車時，心愛的粉紅色全罩已消失無蹤。

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▲粉色全罩掰了！她牽車一看「+9交換禮物」爆傻眼　網笑噴：算有良心。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲換來一頂藍色工程帽。（圖／翻攝自爆怨公社）

她在「爆怨公社」無奈表示，「這位小偷，把我的安全帽幹走，然後留這一頂給我，是該哭還是該笑呢？」只見坐墊上放了一頂藍色工地帽，雖然外表蠻新的，但這頂價值不超過100元；重點是，她原先的粉色全罩式安全帽要7、800塊錢，而且還是好姊妹送她的

網友看完忍不住狂笑，直說「這頂防鳥擊，防禦力+9」、「還好沒趕盡殺絕」、「+9小藍工地帽，妳賺到」、「哇！算有良心的偷兒」、「摩托車沒戴安全帽500，工地沒戴罰3000，」、「千萬別拿別人的安全帽和雨衣，抓到一律公訴罪，直接留案底」；而原po則說，「其實有監視器，因為是高級大樓，但也懶得找了。」

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關鍵字：安全帽,交換禮物,工程帽,全罩式安全帽,牽車,小偷,女騎士,爆怨公社

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