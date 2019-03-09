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女人才懂！月經沒來奔藥局…一買「霍格華茲魔法棒」秒噴血　3千網讚：超靈

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▲藥局、藥品、保健（圖／記者黃克翔攝）

▲有些網友從藥局買回家還未拆封，大姨媽就來報到了。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／綜合報導

女孩子一定都懂月經不來的慌張感，雖然也討厭被「大姨媽」找上門，但就怕肚子有了或是身體出問題。一名女網友常有月經晚來的困擾，每次都嚇得衝去藥局買「霍格華茲魔法棒」，但回家可能剛一拆封，月經就來打招呼，讓她傻眼到爆。沒想到文一PO出，引來3000多名女網友讚爆說「＋1，驗完馬上來。」

該名人妻在臉書「爆怨公社」PO文說，雖然她與老公愛愛時有做安全措施，但每次月經遲到時，總是會不免俗要驗一下保平安，不過神奇的事情發生了，「驗孕棒根本是最好的催經藥，只要一拿出來，MC立刻報到。」

驗孕棒、懷孕。（圖／達志／示意圖）

▲如果還沒準備好要當媽，看到驗孕棒上兩條線會哭出來。（圖／達志／示意圖，與本文無關）

而且還不是發生一次案例，她每次來到廁所大解放，剛把拆封驗孕棒拿出來檢測而已，就餘光瞄見剛擦過完屁股的衛生紙上，竟然已出現血跡，姨媽說來就來，殺得她措手不及，讓她超崩潰。

她笑說，雖然有來總比不來好，但當下心情整個就是無奈，要是驗完隔天才來就算了，但才剛拆封就來是怎樣，好歹先讓她看完驗孕棒上的線，「真是坑錢的姨媽，是故意的嗎......附帶催經功能比驗孕主功能還強啊！搞得我現在用驗孕棒，都沒有要探測生命的意思，催經目的反而比較大。」

衛生棉,生理期,月經。（圖／記者李佳蓉攝）

▲大姨媽是討人厭的角色，但每個月都很需要她。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

人妻這一PO文，立刻引來3000多名女網友讚爆說，「根本就內建催經功能」、「我是驗完隔天馬上來，屢試不爽」、「真的，每次驗完隔天來，哭餓，浪費我的錢」、「有同感，然後我就會OS：吼，又浪費我的錢XD」、「我也是早上驗完，不用半天小紅就來報到...當下真的心裡很X」、「我更神，只是想要去買，就來了」、「原來我不孤單」。

不只驗孕棒有神效，連婦產科也一樣靈，「就像我都沒來去看一下婦產科，連針都沒打，藥還沒吃，就來了」、「我每次都要去看完婦產科過一天，就來月經了...」、「我以前有一次3個月沒有來，我嚇得半死，然後跑去婦產科，當晚就來，X」、「我有去婦產科拿催經藥、順便做抹片檢查時，月經來了的紀錄......」。

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▼也有女網友自曝說，產檢也很有效，進去檢查出來後，姨媽秒報到。（圖／CFP）

新生兒,孕婦,產檢,早產兒,嬰兒。（圖／CFP）

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關鍵字：月經,MC,姨媽,大姨媽,衛生棉,懷孕,爆怨公社

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