孫女車禍要截肢！嬤淚求觀音「折壽換痊癒」　神明給4字...結局惹淚崩

▲阿嬤哭求觀音菩薩，讓寶貝孫女的腳痊癒。（圖為示意圖，與新聞事件無關／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

俗話說「阿嬤疼孫，天經地義」，而這位婆婆為了替發生嚴重車禍的孫女祈福，不惜拿自己的陽壽去換。當年，妹妹送急診後，原本被診斷要截肢保命，結果在阿嬤去求神明的隔天，她的腳竟神奇消腫，且手術不到半年就痊癒出院；不過老人家多年後，住進了同一間病房，在治療一段時間後歸天，那時家人才終於明白，當初神明留下4字的真正意思，也不禁鼻酸。

一名男網友在爆系故事館分享家中經歷，他提到，小表妹曾發生嚴重車禍，當時她在放學路上騎車，被違規轉彎的貨車撞倒後碾過，緊急送醫後發現左腳不只開放性骨折，而且皮膚整個被扯掉，露出血淋淋的肌肉。

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醫師指出，雖然有進行緊急手術，但若左腳遲遲沒有消腫，可能引發敗血症，到時就得截肢保住性命了。當晚，阿嬤得知情況後，叫大家隔天陪她到觀音廟拜拜，便也沒再多說些什麼。

▲小表妹的腳後來神奇消腫，且不到半年後就痊癒出院。（圖／圖為示意圖，與新聞事件無關／取自免費圖庫pixabay）

隔天，一大家子的人全請假，陪老人家到觀音廟，而外婆一到廟裡，就急著找辦事的人，拜託對方說有急事求觀音菩薩，男網友回憶道，「我進到廟裡後有點不舒服，所以坐在一旁的椅子上休息。」

沒多久，觀音菩薩就降駕在辦事者身上，外婆見狀則開始苦苦哀求，表示願意用她的陽壽，來讓小表妹受傷的腳痊癒，旁邊大人聞言立刻想阻止，但老人家堅持繼續祈求，後來辦事人拿筆寫了「離開，留下」4字給她。

男網友說，「外婆拿著這張紙又拜又哭，只是當時在場的人，沒人知道這4個字的意義，於是拿完符水跟符咒，就先回去醫院了......。說也奇怪，拜完觀音的隔天，小表妹的腳竟消腫，醫生來檢查時還直說不可能，接著小表妹進行腳部手術，不到半年就痊癒出院了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

事隔多年，阿嬤因為吃東西噎到，加上先前感冒尚未痊癒，後來導致氣管跟喉嚨發炎，緊急送醫；巧的是，老人家住的病房正是當初小表妹住的那間，「只是小表妹是健康的離開醫院，而外婆經過奮鬥後還是不幸的往生了。」

全家人處理好阿嬤喪事後，發現之前那張泛黃的紙條，也終於明白，上面「離開，留下」背後的含意。這段經歷讓網友們莫名鼻酸，感嘆「外婆用生命在保護你們，哭哭」、「外婆很疼您們這些後輩的」、「偉大的外婆」。

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