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育幼院童生重病「要找勾勾手叔叔」　他回撥未接來電：接通內心震好大一下

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▲▼小學女童，小學生，學童，女童，書包。（圖／pakutas）

▲許多網友替佩佩打氣，「佩佩...要撐過去再繼續玩佩佩豬」。（圖／示意照／翻攝pakutas免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

一名網友分享和一名從小住在育幼院小女孩「佩佩」的故事，「妳不是等著我來勾勾手嗎？孩子，快睜開眼睛，讓我知道妳會好起來。」許多網友幫忙集氣，「佩佩...要撐過去再繼續玩佩佩豬」。

原PO近日在「爆系故事館」臉書社團說，2018年2月24日，「我抱著她，讓她安穩睡了3小時，讓她在出生後第一次感受單獨的疼愛。」他說，農曆年前很忙，忙到每年固定會到育幼院去的時間都沒有，加上莫名的小病不斷，以致於一直沒排好一個時間。

請繼續往下閱讀...

原PO某天手機有一通未接來電，「一般來說，我是不會去回撥陌生電話的，可是，有種強烈的感覺，要我回撥過去。」他聽到對方說「你好，這裡是xx育幼院」，「電話接通的一瞬間，不知為何，內心震了好大一下。」他還原當下和對方的對話：

▼原PO在2018年2月24日抱著佩佩，「讓她安穩睡了3小時，讓她在出生後，第一次感受單獨的疼愛。」（圖／達志／示意照）

爸爸抱小孩示意圖（圖／達志／示意圖）

原PO：嗯，是這樣的，院方有撥電話來，但沒有接到，不知是有什麼事情呢？
院方：方便請問您的一下手機號碼嗎？如何稱呼您呢？
原PO：敝姓X，手機是09xxxxxxxx。
（原PO心想，電話那端傳來保留通話的音樂，分分秒秒，當下都覺得漫長）
院方：不好意思，讓你久等了，是這樣的，育幼院裡有名小女孩叫作佩佩，請問您記得嗎？
原PO：嗯，記得。
院方：我們知道您跟佩佩非親非故，很冒昧打電話給您，但.....
（原PO心想，院方人員突如其來的沉默，讓我不得不把車子先靠邊停了下來）
原PO：請問她怎麼了嗎？
院方：她目前在加護病房，現在情況不是很好，前幾天清醒的時候一直吵著說要找『勾勾手叔叔』，所以我們才打了很多通電話想找她口中的叔叔，但大多不記得她，不知你是不是佩佩說的那個叔叔？
（原PO沒有遲疑，很快回答）
原PO：嗯，應該是我，告訴我在那間醫院？我立刻撥空去看看她。

▼原PO接到育幼院的電話後，立刻趕到醫院探視佩佩。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

▲▼病房,醫院,手術,病童,嬰兒,新生兒,嬰幼（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO說，掛上電話，一股心痛的酸楚湧上心頭，看著車上的平安符，「平常拜您們這麼久，如果她時間要到了，您們也要讓我到她身邊去，拜託，『孩子，要撐著，叔叔去保護妳』。」

原PO加速踩著油門，心不停抖著，與時間賽跑著，帶著不安的心情踏進他很討厭的醫院，見到院方人員在加護病房外等著。他聽到對方說「真的很抱歉，讓你跑這一趟，真的很抱歉」，回答「沒關係，我來看看她。」

原PO表示，等著可以探望的時間很漫長，聽著院方人員講著有關佩佩的事心很酸，他穿上隔離衣來到佩佩的病床前，看到小小的身體依賴著呼吸器維持生命，「枕頭邊放著一隻佩佩豬玩偶，那是她的最愛。」

▼原PO對佩佩說，「孩子，快睜開眼睛，讓我知道妳會好起來」。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

▲▼發燒,女童,睡覺,示意圖。（圖／以CC0原則取用，取自 Pixabay。）

「我握著她那小小的手掌，輕輕攤平，再緊緊握在手心裡」，原PO默默對佩佩說，「佩佩，孩子，叔叔來保護妳了，不要怕，有什麼壞人，叔叔都會把衪們趕走」、「妳不是等著我來勾勾手嗎」、「孩子，快睜開眼睛，讓我知道妳會好起來」。

對此，許多網友留言替佩佩打氣，「難過，佩佩加油」、「加油，我能懂你的心情，我女兒也依靠著呼吸器維持生命，所以佩佩妳一定要加油」、「佩佩...要撐過去再繼續玩佩佩豬」。

ET快訊
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關鍵字：爆系故事館,育幼院

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