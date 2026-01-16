　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談妥對等關稅15%不疊加　鄭麗君：對台經濟衝擊減緩8成

▲▼ 台美關稅貿易談判新聞說明會，鄭麗君副院長、楊珍妮政委、俞大㵢大使出席。（圖／翻攝直播）

▲台美關稅貿易談判新聞說明會，鄭麗君副院長、楊珍妮政委、俞大㵢大使出席。（圖／翻攝直播）

記者陳家祥／台北報導

台美關稅在美國時間15日正式揭牌，台灣取得與競爭對手齊平的「對等關稅15%不疊加」外，還談妥了半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇。行政院副院長鄭麗君在美國召開記者會指出，美國對台灣的對等關稅從4月的32%、8月的20%，現在成功調降到15%不疊加，這是逆差國中最惠待遇。根據智庫評估，這樣稅率較去年4月的32%，對我國產業、出口、相關就業還有GDP成長的衝擊減緩8成。

鄭麗君說，整體談判結果是，台灣取得2個最優惠待遇，對等關稅15%不疊加，是美國逆差國中最低的稅率；同時也針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方承諾將給台灣最優惠待遇。

鄭麗君表示，整個談判過程中最大的挑戰，是台灣為美國第六大貿易逆差國，同時也是對美國而言最重要的半導體製造國。可以從台美逆差中高達9成來自於半導體衍生品及ICT產品的數據看得出來。也因此，台美之間的談判必須同時就對等關稅及232各項攸關美國國安目標的相關關稅，同時和美國貿易代表署、商務部進行磋商。

鄭麗君提到，第一個就是美國對台灣的對等關稅從4月的32%、8月的20%，現在成功調降到15%不疊加，這是逆差國中最惠待遇。根據智庫評估，這樣稅率較去年4月的32%，對我國產業、出口、相關就業還有GDP成長的衝擊減緩8成。

另外，就談判結果，鄭麗君強調，所取得的15%不疊加稅率，跟歐日韓等美國主要盟友齊平。尤其台灣主要競爭國日韓，美韓過去有FTA、日韓從曾經也有第一階段的貿易協定，過去台灣產業的品項輸美稅率是比日韓更高，經過這次談判後，台灣跟日韓輸美的關稅是拉到齊平，立於相等的立足點。

鄭麗君舉例，工具機輸美MFN是4%，因為美韓有FTA因此韓國輸美關稅是零，美日有貿易協定因此輸美關稅是2.6%，「現在就工具機而言，台日韓都是15%，我們與日韓拉齊到同樣的立足點」，是台灣睽違十多年後，再次取得跟主要競爭國相同的立足點。

鄭麗君也解釋，所謂15%不疊加，是美國給予歐盟、日、韓、瑞士等國家，計算方式是一樣，當輸美MFN加對等關稅小於15%時，就以15%為稅率；如果MFN本身就大於15%的話，就從MFN計算，跟所有國家不疊加的方式相同。

另外，鄭麗君指出，在對等關稅談判中，我方也向美方提出爭取超過1000項對等關稅豁免，這部分會在數週後跟貿易代表署完成的協議，完整向國人說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」
台美關稅15%　鄭麗文怒轟：有甚麼好高興？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨已執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

坎城震撼鼓掌26分鐘！《情感的價值》票房飆7億破紀錄　挪威名導拒絕好萊塢

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

快訊／5連霸資深女議員交棒！賴清美宣布不參選　由兒子傳承服務

跨性別者、間性人「免役改替代役」　人權會籲國防部、內政部暫緩

綠委控黃國昌協商滑手機　網友抓包「別人發言自己也在滑手機」　

涉詐助理費羈押禁見！綠營女悍將登記參選　簽名筆跡不同爆爭議

高雄果嶺公園爆巡邏設備用「中國貨」　綠議員憂資安有風險

台灣拿「首個」半導體232條款最優待遇　陳冠廷：投資條件比日韓合理

藍白提案先審部分新興計畫　行政院：漠視國人福利及國家發展

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

民進黨已執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

坎城震撼鼓掌26分鐘！《情感的價值》票房飆7億破紀錄　挪威名導拒絕好萊塢

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

快訊／5連霸資深女議員交棒！賴清美宣布不參選　由兒子傳承服務

跨性別者、間性人「免役改替代役」　人權會籲國防部、內政部暫緩

綠委控黃國昌協商滑手機　網友抓包「別人發言自己也在滑手機」　

涉詐助理費羈押禁見！綠營女悍將登記參選　簽名筆跡不同爆爭議

高雄果嶺公園爆巡邏設備用「中國貨」　綠議員憂資安有風險

台灣拿「首個」半導體232條款最優待遇　陳冠廷：投資條件比日韓合理

藍白提案先審部分新興計畫　行政院：漠視國人福利及國家發展

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

協助破解張文筆電加密軟體　華碩澄清「誤解、非事實」

國產營收225億再創新高　旺年會開200桌、抽3台油電車

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

《尋秦記》竟有第三個結局？　古天樂親揭最大伏筆

住高雄五星飯店送漢來熊小提燈　再享免費接駁直達冬日遊樂園

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋

政治熱門新聞

即／5連霸資深女議員交棒　賴清美宣布由兒子傳承服務

懶人包／關稅皆15%！投資大不同　「台灣模式」對比日韓差異一次看懂

台美關稅降至15%不疊加　葛如鈞：賠了夫人又折兵保台護國在哪？

蔣萬安被預言大象變獅子！命理師曝未來走勢

陳以信批台美關稅談判「輸到脫褲子」

鄭麗君今在美開記者會宣布　台美關稅15%不疊加、獲得232最惠國待遇

菸酒商得標4550萬子彈採購案　國防部：國內無產製能力遂辦招標

關稅談判結果4大意義　立足點拉齊盟友、降低半導體與衍生品不確定性

陳亭妃有多強？　Cheap分析「變態級基層實力」：謝龍介沒機會了

台美關稅揭牌15%　國民黨轟：掏空台灣的壓力正在增加

吳思瑤彈劾公聽會轟：真正發動大惡罷的是國民黨　只是沒搞成而已

台美關稅拍板15%！台灣模式輸出美國　9大QA重點一次看

陳亭妃「十年磨一劍」爭歷史定位　林俊憲難敵

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

更多熱門

相關新聞

台灣關稅15%　川普政府：TSMC美國擴廠再加碼

台灣關稅15%　川普政府：TSMC美國擴廠再加碼

美國與台灣達成重大貿易協議，除了將台灣輸美商品關稅下調至15%外，更換取台灣半導體產業對美國高額投資承諾。

台灣為何願投資？美商長：讓川普高興

台灣為何願投資？美商長：讓川普高興

美拍板對台15％關稅「不疊加」　管碧玲讚：與日韓、歐盟並列

美拍板對台15％關稅「不疊加」　管碧玲讚：與日韓、歐盟並列

台美關稅降至15%「且投資額度低於日韓」　綠委列四優勢

台美關稅降至15%「且投資額度低於日韓」　綠委列四優勢

懶人包／從32%到15%、6輪磋商全紀錄　一圖看懂台美關稅談判時間軸

懶人包／從32%到15%、6輪磋商全紀錄　一圖看懂台美關稅談判時間軸

關鍵字：

行政院鄭麗君台美關稅對等關稅

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面