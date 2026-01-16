談妥對等關稅15%不疊加　鄭麗君：對台經濟衝擊減緩8成

▲台美關稅貿易談判新聞說明會，鄭麗君副院長、楊珍妮政委、俞大㵢大使出席。（圖／翻攝直播）



記者陳家祥／台北報導

台美關稅在美國時間15日正式揭牌，台灣取得與競爭對手齊平的「對等關稅15%不疊加」外，還談妥了半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇。行政院副院長鄭麗君在美國召開記者會指出，美國對台灣的對等關稅從4月的32%、8月的20%，現在成功調降到15%不疊加，這是逆差國中最惠待遇。根據智庫評估，這樣稅率較去年4月的32%，對我國產業、出口、相關就業還有GDP成長的衝擊減緩8成。

鄭麗君說，整體談判結果是，台灣取得2個最優惠待遇，對等關稅15%不疊加，是美國逆差國中最低的稅率；同時也針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方承諾將給台灣最優惠待遇。

鄭麗君表示，整個談判過程中最大的挑戰，是台灣為美國第六大貿易逆差國，同時也是對美國而言最重要的半導體製造國。可以從台美逆差中高達9成來自於半導體衍生品及ICT產品的數據看得出來。也因此，台美之間的談判必須同時就對等關稅及232各項攸關美國國安目標的相關關稅，同時和美國貿易代表署、商務部進行磋商。

鄭麗君提到，第一個就是美國對台灣的對等關稅從4月的32%、8月的20%，現在成功調降到15%不疊加，這是逆差國中最惠待遇。根據智庫評估，這樣稅率較去年4月的32%，對我國產業、出口、相關就業還有GDP成長的衝擊減緩8成。

另外，就談判結果，鄭麗君強調，所取得的15%不疊加稅率，跟歐日韓等美國主要盟友齊平。尤其台灣主要競爭國日韓，美韓過去有FTA、日韓從曾經也有第一階段的貿易協定，過去台灣產業的品項輸美稅率是比日韓更高，經過這次談判後，台灣跟日韓輸美的關稅是拉到齊平，立於相等的立足點。

鄭麗君舉例，工具機輸美MFN是4%，因為美韓有FTA因此韓國輸美關稅是零，美日有貿易協定因此輸美關稅是2.6%，「現在就工具機而言，台日韓都是15%，我們與日韓拉齊到同樣的立足點」，是台灣睽違十多年後，再次取得跟主要競爭國相同的立足點。

鄭麗君也解釋，所謂15%不疊加，是美國給予歐盟、日、韓、瑞士等國家，計算方式是一樣，當輸美MFN加對等關稅小於15%時，就以15%為稅率；如果MFN本身就大於15%的話，就從MFN計算，跟所有國家不疊加的方式相同。

另外，鄭麗君指出，在對等關稅談判中，我方也向美方提出爭取超過1000項對等關稅豁免，這部分會在數週後跟貿易代表署完成的協議，完整向國人說明。