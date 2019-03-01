　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第一次見女友！老媽砸重本「12隻密毛龍蝦」全下鍋　網笑：別辜負老人家

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲第一次見女友！老媽狂煮「12隻密毛龍蝦」砸重本　網笑：別辜負老人家。（圖／原po授權引用）

▲竟然1天內全下鍋。（圖／原po授權引用）

網搜小組／綜合報導

一名網友昨天帶女友回家，母親事前得知，立刻買了12隻密毛龍蝦，想一展身手煮給他們吃，最後還打包3隻讓女生外帶回去，看見老媽用心、積極的程度，他除了內心竊喜外，也不禁笑虧，「是不是怕我娶不到老婆？」

男網友向《ETtoday新聞雲》記者提到，昨天女友到家裡作客，前幾天他提前告知，可能因為這是未來婆媳第一次見面，母親滿緊張的，於是特地買了12隻密毛龍蝦，且全下鍋「煮好煮滿」，讓女生吃飽飽。

請繼續往下閱讀...

男網友笑說，昨天的碰面一切順利，只不過龍蝦實在太多，根本吃不完，最後母親留了3隻讓女友帶回家，還貼心地先煮起來再冷凍，避免龍蝦肉變質；至於價錢，由於是跟認識的拿，所以比市價便宜，但不方便曝光。

▲第一次見女友！老媽狂煮「12隻密毛龍蝦」砸重本　網笑：別辜負老人家。（圖／原po授權引用）

▲母親買了12隻大頭仔。（圖／原po授權引用）

看到原po母親可愛的行徑，網友們紛紛笑回，「是怕你晚上表現不好」、「好好運用一次命中」、「她想提早抱孫，先上車後補票」、「多想趕快把你推銷出去啊」、「好好表現，別辜負老人家美意」、「投資未來媳婦是聰明又正確選擇」、「老媽用心良苦給你補充蛋白質，讓你晚上裝備綁定，懂」。

密毛龍蝦俗稱「大頭仔」，最大體長約40公分，頭胸甲略呈圓筒狀，但鰓區稍為膨大，表面覆有軟毛，主要分布在印度西太平洋海域，以及自非洲東岸、紅海、澳洲、日本至近美洲西岸的島嶼，通常棲息於1-4公尺水深，在衝浪區中水流強大的洞穴深處也經常可見；而許多人喜歡拿來清蒸、煮湯，或是以火鍋形式上桌。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

ET快訊
別辜負老人家！第一次見女友　老媽砸重本「12隻龍蝦」全下鍋
兒回阿祖家「拿舊照」爸超毛！1.4萬網哭：不是每個父親都能看
台北-大阪只要220元！今晚11點快搶香草「清倉大拍賣」
夫逼婚前守貞！嫩妻蜜月驚見「3.17cm尺寸」崩潰　夫火大要

關鍵字：龍蝦,密毛龍蝦,女友,婆媳,母親,作客,老人家,爆廢公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逆向三寶嚇到犁田「送頭」！大貨車極限自救一秒hold住　保住2個家庭

18年沒調薪！他拜師父門下「半年突加薪2次+升官」　網驚：靠1招變董事長

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　她說出全媽媽心聲：每天要默唸30678N百遍

月薪65K…逼買雙北千萬房！女友「8條榨乾守則」：錢全給老婆　他崩潰了

影／連假第一天！紅色福特硬塞他家車庫　屋主暴怒鎖門「留電話不接」

影／「媽，我想妳…」兒狂傳訊息！過世母回覆了：最近過得好嗎　他一看淚噴

影／最狂自助加油！「睡夢羅漢」離地45度超鬆　網一看…連駕駛座都有亮點

影／好市多買握壽司！老母端上桌「一盤三鮮炒飯」他愣住　網：改天帶媽去吃啦

摩鐵八爪椅傳「孩子笑聲」！情侶當晚搞出人命　2歲兒淡定曝投胎真相

孫女車禍要截肢！嬤淚求觀音「折壽換痊癒」　神明給4字...結局惹淚崩

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡

228前夕用魷魚粥砸蔣中正銅像　他狂喊殺人魔王：為轉型正義

雪橇犬怕電扶梯...腿軟不敢上去 爸男友力MAX「一把抱起」：走吧

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　 網友爽翻：離我好近！

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

孫女車禍要截肢！嬤淚求觀音「折壽換痊癒」　神明給4字...結局惹淚崩

交通部長林佳龍視察桃園機場　要求落實橫向聯繫確保疏運品質

「黃金蟒」出現彩券行店長夢境　幾天後開出威力頭彩5.2億

歐巴桑搶博愛床！網友91字想像「台鐵有臥鋪」的樣子　鄉民笑瘋：超有畫面

財神送頭獎來了！幸運兒「親手拒絕」...痛失50吋電視：別小看太歲力量

看粉紅花海免去觀光景點人擠人　這6所大學有賞櫻秘境

今晚11點開搶！香草航空清倉大拍賣　台北飛大阪只要220元

首度由台灣學者命名！　興大發現活化石「穿山甲木鼻白蟻」

第一次見女友！老媽砸重本「12隻密毛龍蝦」全下鍋　網笑：別辜負老人家

機捷2歲了！旅客破4200萬　1日起增深夜班次...紅眼班機也能速返被窩

挺吳派拱韓出馬？　朱立倫：黨內制度沒有二階段初選

孫女車禍要截肢！嬤淚求觀音「折壽換痊癒」　神明給4字...結局惹淚崩

當Kawasaki忍者400對上30歲老前輩！好騎or戰鬥你選哪一邊

閣樓驚見失蹤330年名畫！　屋主是拿破崙軍官後代...估價高達52億

狗改不了吃屎！毛小孩「想吃便便」4原因...怕你罵牠啦

恭請「林義雄陛下」移居台中火力電廠　蔡正元：解除萬民於危難

洗衣機發出轟隆怪聲！　肥橘貓當「滾輪」努力跑健身中

猿鷹戰／桃猿6局灌5分逆轉　樂天新人王腳傷被抬出場

華聞快遞／家政服務業將建立紅、黑名單制度

新手女兒不會停車！　暖爸接手幫忙...卻突發狂追撞對方

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

爸穿入殮衣笑逛兒新房　他掉淚：..

月薪65K！女友逼買千萬房：錢..

台灣燈會爆滿　東港地主免費供停..

她AirDrop忘了關　陌生人..

OL遭緊貼嚇阻！高中弟：開賓士..

他列4點分析：中共必滅亡！軍武..

兒狂傳訊息：好想你！過世母回覆..

他拜師父門下　半年突加薪2次升..

紅色福特佔用車庫　屋主暴怒鎖門

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　..

太子勸架遭嗆「別管」　下秒霸氣..

真氫水產品遭嗆詐騙　太和工房要..

台灣燈會鹿港肉包超雷！咬下只有..

開閨蜜屁股玩笑！他神預言下場超..

更多熱門

相關新聞

求英文歌！「膽子很大」千人一聽笑瘋

許多人會請廣大網友幫忙找歌，但空耳出來的歌詞或旋律，常常讓人笑翻。一名男網友日前就在臉書《爆廢公社》求一首英文歌，說歌詞很像在唱中文的「膽子很大」，沒想到才剛貼2分鐘，1樓網友馬上神解。但聽到曲子後，其他人都笑噴「音樂一出來嘴角竟然失守了」、「轉不去英文了啦」、「真的膽子很大」。

「狗狗肉」霸佔機車位模樣萌翻

台灣燈會鹿港肉包超雷！咬下只有一條線

她AirDrop忘了關　陌生人傳來「這張圖」

開閨蜜屁股玩笑！他神預言下場超慘

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

12歲姊姊肉身護弟燒死　父告別式淚崩

李沛旭認分手蔡淑臻！曝「心痛內幕」

UBA球員驚傳死訊！23歲車禍驟逝

「我懷孕了」牙助18天後開除怒告

李沛旭PO照分手有預兆

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商人選

她摩鐵見黑影 　老公驚喊「快逃」被拉手跟出

印巴空戰扯到台灣！印度秀飛彈證據遭巴國嗆愚蠢錯誤

爸穿入殮衣笑逛兒新房　他掉淚：好想你

黑貓闖英超炫技　球員笑到踢不下去

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

夫逼守貞！新婚妻見迷你尺寸　崩潰懂了

月薪65K！女友逼買千萬房：錢全給老婆

快訊／動力火車尤秋興訂婚了！

逆向三寶嚇到犁田送頭！大貨車極限自救

更多

最夯影音

更多

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面