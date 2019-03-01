第一次見女友！老媽砸重本「12隻密毛龍蝦」全下鍋　網笑：別辜負老人家

▲竟然1天內全下鍋。（圖／原po授權引用）

網搜小組／綜合報導

一名網友昨天帶女友回家，母親事前得知，立刻買了12隻密毛龍蝦，想一展身手煮給他們吃，最後還打包3隻讓女生外帶回去，看見老媽用心、積極的程度，他除了內心竊喜外，也不禁笑虧，「是不是怕我娶不到老婆？」

男網友向《ETtoday新聞雲》記者提到，昨天女友到家裡作客，前幾天他提前告知，可能因為這是未來婆媳第一次見面，母親滿緊張的，於是特地買了12隻密毛龍蝦，且全下鍋「煮好煮滿」，讓女生吃飽飽。

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男網友笑說，昨天的碰面一切順利，只不過龍蝦實在太多，根本吃不完，最後母親留了3隻讓女友帶回家，還貼心地先煮起來再冷凍，避免龍蝦肉變質；至於價錢，由於是跟認識的拿，所以比市價便宜，但不方便曝光。

▲母親買了12隻大頭仔。（圖／原po授權引用）

看到原po母親可愛的行徑，網友們紛紛笑回，「是怕你晚上表現不好」、「好好運用一次命中」、「她想提早抱孫，先上車後補票」、「多想趕快把你推銷出去啊」、「好好表現，別辜負老人家美意」、「投資未來媳婦是聰明又正確選擇」、「老媽用心良苦給你補充蛋白質，讓你晚上裝備綁定，懂」。

密毛龍蝦俗稱「大頭仔」，最大體長約40公分，頭胸甲略呈圓筒狀，但鰓區稍為膨大，表面覆有軟毛，主要分布在印度西太平洋海域，以及自非洲東岸、紅海、澳洲、日本至近美洲西岸的島嶼，通常棲息於1-4公尺水深，在衝浪區中水流強大的洞穴深處也經常可見；而許多人喜歡拿來清蒸、煮湯，或是以火鍋形式上桌。

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