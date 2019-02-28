連假第一天！紅色福特硬塞他家車庫　屋主暴怒鎖門「留電話不接」

請繼續往下閱讀...

▲新竹屋主抱怨自家車庫遭佔用，撥打連絡電話也找不到車主。（圖／翻攝爆怨公社）

記者黃君瀚／綜合報導

今天是4天連續假期第一日，新竹就有位林姓屋主PO照片抱怨，自家車庫居然停了一輛不明的紅色福特轎車，對方就這麼直接穿越鐵門、擋住門口，氣得他留下一句狠話「我的門要上鎖了」，吸引近萬名網友同聲撻伐。

新竹林姓男網友28日在「爆怨公社」貼文，怒指一輛紅色福特轎車佔用自家車庫，「請速速開走」。他表示，車主雖然有留下聯絡電話，但打了幾次都沒接通；去了附近的埔頂派出所詢問，警察說沒登記電話，「Md，我很忙......對了我的門要上鎖了！」

照片中，紅色福特轎車就這麼直挺挺開進民宅，佔據了車庫和家門外多數空間，推測是最外側大門未關閉時闖入。

文章貼上網，短短1小時就吸引超過8000網友朝聖，一面倒叫好、支持鎖門，「鎖一個月啦」、「希望不要輕易放他出來」、「上鎖，順便裝個監視器」、「直接上鎖吧！我想看結局」、「看了貼文心情突然變很好」、「大家可以免費贊助很多鎖，鎖好鎖滿」、「裝個監視器，如果車主回來擅自破壞鎖，吉他。」

至於屋主和網友們會如此義憤填膺，推測是車主行徑太離譜，直接佔用民宅車庫，「停人家門口內也太誇張了」、「怎麼會有人直接開進人家的家裡啊？我不懂他的邏輯」、「怎麼還這麼多自私的人，這都侵門踏戶了」、「還好你家是有窗戶隔著，不然車就開到你家客廳放了」、「一般看到都是擋在門口......你這太誇張！直接停進別人家的而且還是有鐵門的車庫。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！