「真心覺得在台灣帶小孩很難」　她說出全媽媽心聲：每天要默唸30678N百遍

▲原PO說，在外因旁人的眼光不能隨心帶孩子，在家還得接收「親朋好友」的「建議、關懷、指教」。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

網搜小組陳俊宏／綜合報導

一名為人母的女網友發文說出許多媽媽的心聲！她感嘆，「其實真心覺得在台灣帶一個小孩很困難，困難的不是帶小孩這件事，困難的是『別人看妳帶小孩這件事』。」不少媽媽心有戚戚焉表示，「全中啊！還有一種就是爸爸帶小孩出去，就會被說好爸爸會顧小孩，相反媽媽帶的就被覺得是『本來就應該的』。」

▼小孩若在公共場合哭鬧，常會被路人白眼。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

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原PO今天（28日）在「爆怨公社」臉書社團，列舉眾人會唸媽媽的各種台詞：

給小孩穿新衣服說：浪費錢，一下子就不能穿。

給小孩穿舊衣服說：小孩好可憐，媽媽好小氣，不給小孩買新衣服。

小孩生病就會說：媽媽是怎麼顧的！顧到生病！

小孩生病看醫生：幹嘛看醫生又沒怎樣？給她自己好增加抵抗力！

小孩生病沒帶去看醫生：為什麼不帶去看醫生？快點帶去看，趕快吃藥趕快好。

（原PO：excuse me～我是他媽，需不需要看醫生我會判斷好嗎？）

給小孩吃泥剪碎說：要給小孩吃正常食物，不然小孩都不會咬（尤其走泥派的）。

給小孩吃正常大人的食物說：不要給她吃那個，腸胃會受不了，會噎死。

天熱給小孩穿的少：媽媽夭壽哦，要把你冷死。

▼原PO感嘆不管怎樣帶小孩，都可以被旁人唸。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）





天冷給小孩穿的多：穿那麼多要死？

帶孩子出門：外面很多傳染病不要帶出門，不然就是出門會嚇到，不要帶出門。

不帶孩子出門：為什麼媽媽都不帶孩子出去走走？怎麼這麼懶。

小孩不乖：媽媽不會教。

小孩害羞：媽媽不會教。

小孩怕生：媽媽不會教。

小孩活潑：媽媽不會教。

（原PO心想：30678怎樣都媽媽不會教）

但是媽媽在教小孩的時候又會說：她只是個孩子懂什麼？

原PO說，有天帶6個月大女兒看醫生，因為她跟蟲一樣很難抱，「所以我都單手用拎的，讓她當小飛俠，她就會很開心乖乖當小飛俠，不會亂動亂扭相對安全。卻被旁邊的媽媽跟阿桑唸到一個臭頭！說『哪有人這樣帶小孩的？為什麼不幫她帶推車？為什麼不給她穿襪子？為什麼不戴帽子』？」她當下很想回「意見那麼多，妳怎麼不帶回養？」

▼原PO的發文說出許多媽媽的心聲。（圖／達志／示意圖）

原PO認為，每個媽媽都有自己一套帶孩子的方式，不敢說是最好的，至少也不是在害小孩，卻因社會氛圍跟旁人的眼光，不能隨自己的心帶孩子，帶小孩出門隨時還得擔心被偷拍上網；在家還得接收「親朋好友」的「建議、關懷、指教」，讓很多媽媽真心覺得寧願出去上班付褓母費，就算賺的錢都給褓母也無所謂，也不想在家帶小孩。

原PO感嘆，如果是「全職媽媽」，又要被說「根本『貴婦』不用上班，整天在家睡到自然醒，吃飽飽什麼都不用做」；如果是「職場婦女」，又要被唸「根本『貴婦』不用顧孩子真好，去上班都沒妳的事」。

原PO也貼出一段帶女兒搭捷運的影片，「她坐捷運很開心，一直尖叫，我塞奶嘴她就故意拔掉，硬塞就生氣！我卻不能罵不能兇，也不能讓她盡情的開心！因為會吵到其他人！我知道『別人』沒有義務接受小孩的吵鬧，但反觀是一個連話都不會講的孩子，連表達開心的權利都沒有！」

▼有網友感嘆，「果然只有媽媽懂媽媽」。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

對此，許多媽媽留言，「感同身受啊」、「真的完全說中我的心，果然只有媽媽懂媽媽」、「一堆人以為孩子很好帶，用嘴講都最簡單」、「把我的心聲都講出來了」、「我想當媽媽的都很認同你」。

有媽媽說，「尤其聽到什麼都是媽媽沒教、媽媽的錯的時候，真的是30678」；原PO回「每天都要默唸30678N百遍」。也有人表示，「小孩在車上大哭，被那種仇視的感覺超難受」；原PO回「有時候是肚子餓，有時候是尿布溼，有時候想睡覺，有時候根本就是本寶寶就是要哭。」