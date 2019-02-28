　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　她說出全媽媽心聲：每天要默唸30678N百遍

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲原PO說，在外因旁人的眼光不能隨心帶孩子，在家還得接收「親朋好友」的「建議、關懷、指教」。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

網搜小組陳俊宏／綜合報導

一名為人母的女網友發文說出許多媽媽的心聲！她感嘆，「其實真心覺得在台灣帶一個小孩很困難，困難的不是帶小孩這件事，困難的是『別人看妳帶小孩這件事』。」不少媽媽心有戚戚焉表示，「全中啊！還有一種就是爸爸帶小孩出去，就會被說好爸爸會顧小孩，相反媽媽帶的就被覺得是『本來就應該的』。」

▼小孩若在公共場合哭鬧，常會被路人白眼。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

請繼續往下閱讀...

▲哭泣,難過,悲傷,傷心,大哭,寶寶,嬰兒,哭鬧。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO今天（28日）在「爆怨公社」臉書社團，列舉眾人會唸媽媽的各種台詞：

給小孩穿新衣服說：浪費錢，一下子就不能穿。
給小孩穿舊衣服說：小孩好可憐，媽媽好小氣，不給小孩買新衣服。
小孩生病就會說：媽媽是怎麼顧的！顧到生病！
小孩生病看醫生：幹嘛看醫生又沒怎樣？給她自己好增加抵抗力！
小孩生病沒帶去看醫生：為什麼不帶去看醫生？快點帶去看，趕快吃藥趕快好。
（原PO：excuse me～我是他媽，需不需要看醫生我會判斷好嗎？）
給小孩吃泥剪碎說：要給小孩吃正常食物，不然小孩都不會咬（尤其走泥派的）。
給小孩吃正常大人的食物說：不要給她吃那個，腸胃會受不了，會噎死。
天熱給小孩穿的少：媽媽夭壽哦，要把你冷死。

▼原PO感嘆不管怎樣帶小孩，都可以被旁人唸。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

▲ 親子,兒童,嬰兒,遊樂園,遊樂設施,娃娃車,家長小孩互動,餵奶,換尿布（圖／記者姜國輝攝）

天冷給小孩穿的多：穿那麼多要死？
帶孩子出門：外面很多傳染病不要帶出門，不然就是出門會嚇到，不要帶出門。
不帶孩子出門：為什麼媽媽都不帶孩子出去走走？怎麼這麼懶。
小孩不乖：媽媽不會教。
小孩害羞：媽媽不會教。
小孩怕生：媽媽不會教。
小孩活潑：媽媽不會教。
（原PO心想：30678怎樣都媽媽不會教）
但是媽媽在教小孩的時候又會說：她只是個孩子懂什麼？

原PO說，有天帶6個月大女兒看醫生，因為她跟蟲一樣很難抱，「所以我都單手用拎的，讓她當小飛俠，她就會很開心乖乖當小飛俠，不會亂動亂扭相對安全。卻被旁邊的媽媽跟阿桑唸到一個臭頭！說『哪有人這樣帶小孩的？為什麼不幫她帶推車？為什麼不給她穿襪子？為什麼不戴帽子』？」她當下很想回「意見那麼多，妳怎麼不帶回養？」

▼原PO的發文說出許多媽媽的心聲。（圖／達志／示意圖）

一歲嬰兒。（圖／達志／示意圖）

原PO認為，每個媽媽都有自己一套帶孩子的方式，不敢說是最好的，至少也不是在害小孩，卻因社會氛圍跟旁人的眼光，不能隨自己的心帶孩子，帶小孩出門隨時還得擔心被偷拍上網；在家還得接收「親朋好友」的「建議、關懷、指教」，讓很多媽媽真心覺得寧願出去上班付褓母費，就算賺的錢都給褓母也無所謂，也不想在家帶小孩。

原PO感嘆，如果是「全職媽媽」，又要被說「根本『貴婦』不用上班，整天在家睡到自然醒，吃飽飽什麼都不用做」；如果是「職場婦女」，又要被唸「根本『貴婦』不用顧孩子真好，去上班都沒妳的事」。

原PO也貼出一段帶女兒搭捷運的影片，「她坐捷運很開心，一直尖叫，我塞奶嘴她就故意拔掉，硬塞就生氣！我卻不能罵不能兇，也不能讓她盡情的開心！因為會吵到其他人！我知道『別人』沒有義務接受小孩的吵鬧，但反觀是一個連話都不會講的孩子，連表達開心的權利都沒有！」

▼有網友感嘆，「果然只有媽媽懂媽媽」。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，許多媽媽留言，「感同身受啊」、「真的完全說中我的心，果然只有媽媽懂媽媽」、「一堆人以為孩子很好帶，用嘴講都最簡單」、「把我的心聲都講出來了」、「我想當媽媽的都很認同你」。

有媽媽說，「尤其聽到什麼都是媽媽沒教、媽媽的錯的時候，真的是30678」；原PO回「每天都要默唸30678N百遍」。也有人表示，「小孩在車上大哭，被那種仇視的感覺超難受」；原PO回「有時候是肚子餓，有時候是尿布溼，有時候想睡覺，有時候根本就是本寶寶就是要哭。」

ET快訊
育幼院童生重病「要找叔叔」　他回撥未接來電..接通內心震一下
存頭期款買房！樓上每天深夜開趴飄K味　她報警更心碎
怒嗆陳吉仲「我像個屁」　韓國瑜2hr後與第3家超市簽3400
最狂自助加油！「睡夢羅漢」離地45度　連駕駛座都有亮點

關鍵字：媽媽,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／國道北中南都塞成停車場！　國5南港到頭城「時速不到30」

天空灰又髒！連假首日「紅害」擴及中部　30測站亮警示

金鞭聖者清壇！他狂跳眉猛被巴頭…嫂嫂臉發白冒汗　「溫柔女聲」神救援

別再用成績填志願！　招聯會建議「優勢科目、適性選擇」才是新指標

韓國瑜狠批「當我是個屁」後　陳吉仲半夜發文喊話：一起打拼

第一次出國！他桃機地板「撿到7碗泡麵」傻問　網解答：安心吃吧

屬豬免費、發票號碼有「40」門票3折　超詳盡17家遊樂園228連假優惠

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　她說出全媽媽心聲：每天要默唸30678N百遍

買炸蔥油餅！他大口咬下「牙齒超痛」有硬物　網一看笑噴：現金回饋啊

從普通高中轉技職！　城市科大生為打造就業力拚出12張證照

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

台中夜店鬥毆安管跳車頂猛K　拿滅火器狂噴...3車損9人送醫

張彬彬：妳這是在玩火　酒後吻上林依晨「超酥麻」

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》全新預告

雙重起司雞蛋糕、古早味芋餅 精選寧夏夜市5家高CP值小吃！

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

不斷更新／國道北中南都塞成停車場！　國5南港到頭城「時速不到30」

天空灰又髒！連假首日「紅害」擴及中部　30測站亮警示

金鞭聖者清壇！他狂跳眉猛被巴頭…嫂嫂臉發白冒汗　「溫柔女聲」神救援

別再用成績填志願！　招聯會建議「優勢科目、適性選擇」才是新指標

韓國瑜狠批「當我是個屁」後　陳吉仲半夜發文喊話：一起打拼

第一次出國！他桃機地板「撿到7碗泡麵」傻問　網解答：安心吃吧

屬豬免費、發票號碼有「40」門票3折　超詳盡17家遊樂園228連假優惠

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　她說出全媽媽心聲：每天要默唸30678N百遍

買炸蔥油餅！他大口咬下「牙齒超痛」有硬物　網一看笑噴：現金回饋啊

從普通高中轉技職！　城市科大生為打造就業力拚出12張證照

張老師專欄／日職熱身賽揭幕前兩天　掀起台將對峙高潮

不斷更新／國道北中南都塞成停車場！　國5南港到頭城「時速不到30」

星國早稻田高中將在高雄設分校　韓國瑜參訪：拚經濟也要拚教育

2020總統大選　韓國瑜露神秘微笑：We will see 柯P！

蘇嘉全談228：搬開大石　把真相與公義逐漸找回來

不斷更新／「川金二會」今早1：1會談　下午3點5分發表《河內宣言》！

美軍扣押IS 50噸黃金轉運美國　竟留一點給另個恐怖組織

風．LUXURY／江詩丹頓為紳士加分！　午夜藍、黛藍添優雅質感

月貴妃將「答應」180度甩下　快步爬上龍床趴好：皇上我來了～

天空灰又髒！連假首日「紅害」擴及中部　30測站亮警示

生活熱門新聞

即／新竹上吊送煞開始！道長請出..

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫..

好市多爽買握壽司卻變成三鮮炒飯

女老師私校教書　驚小二女舔雞雞

約看電影！尪1封訊息秒溜：1點..

228連假首日6路段會塞爆

存頭期款買房！樓上鄰居每天深夜..

沒收到包裹！他神回證明網笑崩潰

淨山326公斤垃圾　外國人：別..

「睡夢羅漢」加油法太狂　網驚：..

美心沒死！《還願》封面藏第二結..

育幼院童生重病「要找勾勾手叔叔..

竹北今晚送肉粽　網教戰「迴避」

更多熱門

相關新聞

兒狂傳訊息：好想你！過世母回覆了

「媽媽，我好想妳，妳在哪裡？」桃園一名男網友現在已生下小孩，有家人的陪伴不顯孤獨，但他內心始終忘不了已過世的母親，好想要再抱抱對方，感謝媽媽多年的撫養；他有次看到網友介紹一款軟體，沒想到真的完成他的願望，讓他知道媽媽永遠陪在他身邊。

他吃蔥油餅有硬物！網一看笑噴：現金回饋

存頭期款買房！樓上鄰居每天深夜開趴

爸媽比較愛弟弟！22歲姐竟把人帶到森林謀殺

以後不娶老婆！大班弟超老成感慨

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開走

即／新竹上吊送煞開始！道長請出稻草人

印度擊落巴國F16　雙方1天3機毀

送小孩校門口驚見「國際級男神」

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方回應

八爪椅傳「孩子笑聲」！2歲兒曝投胎真相

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知爸媽

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

《還願》杜家「屋內藏恐怖死字」

我大哥是誰？小弟互嗆爆黑道槍戰

男神搭長途巴士坐女孩旁邊：肩膀借一下

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

汐止女失足17樓墜下　臟器外露慘死

更多

最夯影音

更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面