春節高鐵票「1小時賣70萬張」創紀錄　民怨系統塞爆近年最卡

▲高鐵春節車票開賣搶翻，系統壅塞。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵春節加開395班列車，今天（16日）凌晨0時開搶，訂票系統塞爆，民眾半夜搶票哀鴻遍野，網友崩潰「跟搶演唱會門票一樣難」。根據《ETtoday新聞雲》記者實測，足足塞了40分鐘後才進入系統。高鐵公司表示，系統未當機，今開賣第1小時賣出70萬張票創下開賣最高紀錄，半小時更賣出37.4萬張票。

高鐵自2月13日至2月23日規劃11天的春節疏運期，期間加開395班次列車，包括南下170班、北上225班，加上原有班表列車，總計11天提供2162班次列車，高鐵今年春節也在離峰時段推出早鳥優惠，指定車次推出5折、8折或9折限量折扣，11天疏運期間提供617班、8萬4千餘個早鳥座位，且每天都有限量早鳥5折優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高鐵今天凌晨0時起開放春節車票訂票，社群平台全是半夜搶票民眾的一片哀號，急喊「訂票系統進不去」，網友崩潰表示「半夜搶過年期間的高鐵票搞得像在刷演唱會票」、「高鐵票怎麼跟演唱會一樣難搶」、「完全卡死」、「最終戰績花了45分鐘」、「近年最卡的一次」。不過也有網友約10分鐘就搶到車票，還有民眾到超商多媒體機秒購票，直呼很順。

《ETtoday新聞雲》記者實測，透過高鐵APP系統購票，足足塞了約40分鐘後才能順利進入系統購票。老家在台南的胡小姐受訪時也表示，她好不容易一年就回去一趟台南，父母殷殷期盼過年團聚，她在凌晨0時開放訂票時就立刻透過APP購票，第一時間系統就塞機了，連續刷了40多分鐘才進入系統。

對此，台灣高鐵公司表示，春節疏運車票於凌晨0時開賣後1小時，順利完成70萬張訂位，較去年春節疏運開賣第1小時的66萬張，增加完成近4萬張車票訂位，創歷來開賣最高紀錄。統計至今日上午8時，總計訂位數達82萬6千餘張車票，亦較去年同期73萬4千餘張，增加9萬2千餘張，成長逾12.5%。

高鐵公司強調，因應春節疏運開賣，高鐵公司提前調整訂位系統，最多可同時容納3萬8400人上線，今日凌晨開放訂位後，4分鐘即完成5萬8千餘張車票訂位，至12分鐘內完成17萬2千餘張車票訂位，至22分鐘內完成約26萬8千餘張訂票，至32分鐘有37萬4千餘張完成訂位。高鐵公司派員持續監測各通路訂票狀況，讓旅客都能順利完成訂票。

高鐵公司呼籲旅客，春節期間多利用離峰時段、分流搭乘，特別於11天疏運期間、離峰時段規劃617班、8萬4千餘個座位的「早鳥優惠」，限量提供 5折、8折或9折優惠，且每天都有早鳥5折車次，敬請旅客多加利用離峰時段享受超值、舒適的高鐵旅程。

