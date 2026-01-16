台美關稅15%　卓榮泰：談判團隊4項目標都達成「擊出漂亮全壘打」

記者杜冠霖／台北報導

台美關稅在美國時間15日正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，消息一出台股大漲。行政院長卓榮泰今（16日）稍早表示，這次談判代表四項目標全數達成，對等關稅調降、232條款最優惠待遇、台灣模式供應鏈合作、台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。卓強調，這次談判團隊擊出一支漂亮全壘打，值得很大嘉許，「台灣有護國神山，只要主峰留在台灣、山在台灣，就可以立足台灣、布局全球、行銷世界」。

▲ 行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）



卓榮泰表示，今天很嚴肅慎重也充滿期待，向國人報告，我國談判團隊已經跟美國商務部長、談判團隊在華府進行總結會議，共同見證簽署台美投資備忘綠，敲定有關對等關稅、232關稅投資內容，美方也在稍早發布重點，我方也同步發布新聞，剛剛鄭麗君副院長也在華府進行正式對外說明、回應媒體若干問題。

卓榮泰指出，這次談判代表四項目標全數達成：第一、對等關稅調降，台灣已經爭取到15%對等關稅且不疊加，與日韓歐盟等國計算方式相同，從去年四月份32%降到15%，這是具體結果。

第二、台灣廠商赴美投資半導體及其他衍生產品關稅都享有232條款最優惠待遇，也爭取到汽車零組件、木材、家具15%不疊加，航空零組件其中鋼鋁銅也是零關稅等等多項最優惠待遇。

第三、以台灣模式與美方進行供應鏈合作，有助我國業者在美國拓展半導體等產業藍圖，進一步深化台美經貿合作，由台灣企業自主投資2500億美元、政府銀行融資信保支持2500億美元，投資領域包含半導體、ICT供應鏈等等，與美國共同建立產業聚落，並請美國提供我國業者有利投資環境。

卓榮泰表示，「台灣有護國神山，只要主峰留在台灣、山在台灣，就可以立足台灣、布局全球、行銷世界」。第四、未來台美貿易更加平衡。形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

卓榮泰指出，從談判結果來看，這次談判團隊經過多日努力、多次協商，完成這項工作，擊出一支漂亮全壘打，值得給談判團隊很大嘉許，未來還要進一步達成台美貿易協議，成果得來不易，過去10個月來政府密集談判，也率先推出強化韌性特別預算，並獲得立法院支持，去年面臨到32%降到20%暫時性關稅，現在獲得美國貿易順差國家中最優惠關稅待遇。

卓榮泰強調，再次感謝鄭麗君、楊珍妮及所有參與談判部會同仁通力合作、取得好成績，後續還有談判要進行，也希望所有部會相關單位再接再厲，在此基礎上順利進行下一步，完成台美貿易協定，將來會依法送交立法院審議，誠懇希望朝野共同支持這項得來不易談判結果。