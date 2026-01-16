港屯門持刀客遭指爲精神障礙人士　2小時前被拍下大街上自言自語

▲香港屯門槍擊案後，港警在現場採集證據。（圖／香港01）

文／香港01

香港屯門市廣場昨（15）晚發生開槍案，一名34歲男子闖DONKI廚房取走利刀後，一度挾持途人，終被警員開槍擊中制服，送院不治。有路人早於案發前兩小時，在大興街市對開的士站見到疑犯，稱當時他「行嚟行去（走來走去），自言自語」。

死者母親、胞弟及叔叔等家屬，事後趕往屯門醫院。家人透露，死者為在香港出生的越南裔人士，數年前患上精神病，需定期往青山醫院覆診及服藥。家人上一次與其聯絡，已是兩三個月前。其叔父形容死者「佢本來好乖，但係啲神經問題」。

▲持刀挾持民眾的男子疑似患有精神疾病。（圖／香港01）

警方晚上召開記者會交代事件指，死者有黑社會背景，有涉及毒品的案底。其身上檢獲一包懷疑毒品及一支伸縮警棍，不排除有人犯案時受毒品影響。

死者的叔叔表示，死者居住大興邨，原跟母親及胞弟同住，後來搬出。他任職地盤雜工，已有至少兩個月，沒與家人聯絡，因此家屬未從得知其近況。

家屬引述醫生指，死者至少中兩槍，其中一槍近右邊胸口。有在場女親友表現悲慟，家人不清楚他為何持刀，「佢本來好乖，係啲神經問題」；胞弟表示，現時仍有待警方調查。

▲香港屯門槍擊案死者家屬。（圖／香港01）

案發在晚上7時13分，一名男子突然闖入屯門市廣場DONKI超市，據悉在廚房位置取走一把刀後，往地面方向逃去，職員報案。數分鐘後，警方再接獲市民報案，指一名男子手持牛肉刀，在商場及街頭位置徘徊。

警員持盾牌等裝備趕抵，在商場地下位置制服一名男子。消息指，刀手一度挾持女子，警員曾開兩槍，疑犯被擊中，昏迷送往屯門醫院後，晚上8時47分證實不治。

據了解，警方在疑犯身上檢獲懷疑「冰」毒，另檢獲伸縮警棍。現場所見，有警員封鎖涉事超市，開槍現場地上則遺下大灘血漬及紗布包紮用品。

【本文獲《香港01》授權轉載。】