給公假或獎金1千！要員工投票反罷免　信義區知名酒吧闆娘起訴

▲台北地檢署偵結起訴酒吧老闆娘涉嫌在大罷免期間向員工買票賄選。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

在台北經營時尚酒吧的室內設計師蘇子怡，涉嫌在去年大罷免期間，在LINE群組內傳送訊息，告訴員工「去投票『反罷免』可以跟姐領一天的公假或1000元獎金喔！」還提醒員工要偷拍選票當證明，台北地檢署調查後，16日依違反《公職人員選舉罷免法》賄選罪起訴蘇子怡。

蘇子怡在台北市信義區地標101大樓附近經營Alchemy Bar和Opium Champagne Bar，利用個人的設計專長，打造復古又奢華的時尚空間，是信義區知名的時尚酒吧，也吸引不少消費者前往消費，蘇子怡為員工創建LINE群組「A+O班表∕工作流程∕課程安排」，作為工作連繫平台。

起訴指出，2025年全國首波罷免立委與新竹市長投票定在7月26日舉行，蘇子怡在6月23日凌晨3點55分在工作群組內傳訊：「7/26有資格的，去投票『反罷免』可以跟姐領一天的公假或1000元獎金喔！(記得要偷拍給我看喔!)要投『反』罷免！感恩！」並附上微笑與讚的表情符號。

台北市信義分局警方接獲檢舉後，報請台北地檢署指揮偵辦，檢察官調查認為蘇子怡的文字已經明顯是對特定且具投票權的多數員工行求賄賂，涉嫌買票犯行明確，，因此依法提起公訴。