　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

給公假或獎金1千！要員工投票反罷免　信義區知名酒吧闆娘起訴

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲台北地檢署偵結起訴酒吧老闆娘涉嫌在大罷免期間向員工買票賄選。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

在台北經營時尚酒吧的室內設計師蘇子怡，涉嫌在去年大罷免期間，在LINE群組內傳送訊息，告訴員工「去投票『反罷免』可以跟姐領一天的公假或1000元獎金喔！」還提醒員工要偷拍選票當證明，台北地檢署調查後，16日依違反《公職人員選舉罷免法》賄選罪起訴蘇子怡。

蘇子怡在台北市信義區地標101大樓附近經營Alchemy Bar和Opium Champagne Bar，利用個人的設計專長，打造復古又奢華的時尚空間，是信義區知名的時尚酒吧，也吸引不少消費者前往消費，蘇子怡為員工創建LINE群組「A+O班表∕工作流程∕課程安排」，作為工作連繫平台。

起訴指出，2025年全國首波罷免立委與新竹市長投票定在7月26日舉行，蘇子怡在6月23日凌晨3點55分在工作群組內傳訊：「7/26有資格的，去投票『反罷免』可以跟姐領一天的公假或1000元獎金喔！(記得要偷拍給我看喔!)要投『反』罷免！感恩！」並附上微笑與讚的表情符號。

台北市信義分局警方接獲檢舉後，報請台北地檢署指揮偵辦，檢察官調查認為蘇子怡的文字已經明顯是對特定且具投票權的多數員工行求賄賂，涉嫌買票犯行明確，，因此依法提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」
台美關稅15%　鄭麗文怒轟：有甚麼好高興？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

國中生闖同學家尋仇！開槍傷人還持刀追砍　他磕頭道歉求饒送醫

書記官爆出走潮！北檢招考檢察官助理　191人搶26缺不乏頂大

未禮讓行人遇盤查棄車逃！男躲民宅被逮　身揹3條通緝、藏毒煙彈

快訊／國1南下310.3k「4車連環追撞」！占內側車道　車流回堵5km

「芭樂公主」被26刀砍死！ 凶嫌判無期定讞　家屬悲喊：應該死刑

廉價油裝高檔「一番頂級」！1公升450元...直擊知名通路還在賣

嘉義私人神壇遭10多人砸廟！開車猛撞鐵捲門　檢警持拘票逮2主嫌

情侶討5千「見面就砍手」不算殺人未遂　僅塗改車牌逃亡判拘

快訊／吊車台6線暴衝「連撞11車」恐怖畫面曝　外送員慘捲車底

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

國中生闖同學家尋仇！開槍傷人還持刀追砍　他磕頭道歉求饒送醫

書記官爆出走潮！北檢招考檢察官助理　191人搶26缺不乏頂大

未禮讓行人遇盤查棄車逃！男躲民宅被逮　身揹3條通緝、藏毒煙彈

快訊／國1南下310.3k「4車連環追撞」！占內側車道　車流回堵5km

「芭樂公主」被26刀砍死！ 凶嫌判無期定讞　家屬悲喊：應該死刑

廉價油裝高檔「一番頂級」！1公升450元...直擊知名通路還在賣

嘉義私人神壇遭10多人砸廟！開車猛撞鐵捲門　檢警持拘票逮2主嫌

情侶討5千「見面就砍手」不算殺人未遂　僅塗改車牌逃亡判拘

快訊／吊車台6線暴衝「連撞11車」恐怖畫面曝　外送員慘捲車底

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

協助破解張文筆電加密軟體　華碩澄清「誤解、非事實」

國產營收225億再創新高　旺年會開200桌、抽3台油電車

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

《尋秦記》竟有第三個結局？　古天樂親揭最大伏筆

住高雄五星飯店送漢來熊小提燈　再享免費接駁直達冬日遊樂園

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

周杰倫在澳網賽後狂簽名 　粉絲物品「吊一整排」XD

社會熱門新聞

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

18歲男性侵女友人　法官認非純逞獸慾判決曝

即／橄欖粕冒充高價油品　士檢搜索3嫌交保

劣！　華為險讓台積電虧330億

台大生吸金5500萬賠光　刑警爸竟偷查個資嗆債主

即／高雄14歲女國中生墜樓　意識不清嘴流血

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

即／林炎田接北市局長　邱紹洲掌刑事兵符

即／台中深夜惡火連燒12戶　單親媽慘成焦屍

更多熱門

相關新聞

吳思瑤彈劾公聽會轟：真正發動大惡罷的是國民黨　只是沒搞成而已

吳思瑤彈劾公聽會轟：真正發動大惡罷的是國民黨　只是沒搞成而已

立法院針對總統賴清德彈劾案今（15日）召開第2場公聽會，出席的民進黨立委吳思瑤發言時提到，提案要求彈劾總統的理由，一直講到大罷免，國民黨要確定耶，真正發動大惡罷的是貴黨國民黨，罷免她的偽造連署高達2674份，真的很遺憾是紀錄在自己身上，就因為國民黨用違法方式要大惡罷，沒搞成而已，人民依據憲法提起罷免的權力，就如同在野黨提起彈劾一樣，為什麼立法院可以，而人民不能夠行使他們的罷免基本公民權呢？不要兩套標準。

首場彈劾公聽會！白營學者林騰鷂列賴清德十大惡行　批：丟臉到極點

首場彈劾公聽會！白營學者林騰鷂列賴清德十大惡行　批：丟臉到極點

日酒吧「牆壁女屍」是28歲女護士　長相曝

日酒吧「牆壁女屍」是28歲女護士　長相曝

日酒吧「牆藏女屍」！老闆狂開5台清淨機

日酒吧「牆藏女屍」！老闆狂開5台清淨機

藍營狂嗆32比0　律師怒回擊：國民黨被告242比0才是大罷免大失敗

藍營狂嗆32比0　律師怒回擊：國民黨被告242比0才是大罷免大失敗

關鍵字：

大罷免賄選選罷法公假酒吧

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面