發票別丟！嘉義市消費滿2千送200夜市券　普發6千效益再放大

▲嘉義市除原本的普發6000元活動外，額外加碼滿2000送200夜市券。（圖／翻攝自Facebook／勇媽阿惠-黃敏惠）

記者葉品辰／嘉義報導

嘉義市振興經濟再加碼！市府除宣布普發市民6千元消費金外，再推出「消費滿額送商圈夜市券」放大回饋方案，市長黃敏惠提醒，2月1日起在嘉義市店家消費的發票務必留好，只要單筆或累積消費滿2千元，就可兌換200元商圈夜市券，每人最高可領600元，讓市民在逛商圈、吃美食之餘，再多一份小確幸。

市府說明，這項滿額回饋活動限定發票開立日期須為2月1日以後，並自3月2日起開放兌換，相關兌換地點、流程與細節，將陸續公布於市府建設處臉書粉專及市府官方網站，提醒民眾密切留意最新公告。黃敏惠也在臉書發文強調，這波振興好康「一波接一波」，就是希望大家一定要在地消費，把普發6千元的效益再放大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，因應春節到來，嘉義市普發6千元消費金將於下週24、25日發放，全市東、西區共規畫136處發放點，並開放委託代領。市府自16日起已由各里鄰長及里幹事逐戶發送通知單，若市民無法親自領取，可填寫通知單背面的委託書，由親友代領，領取時須攜帶身分證、印章及通知單。

市府也呼籲，消費金就是要支持嘉義市在地店家、活絡內需，減輕家戶負擔，進而提升商家營收與稅收，形成正向循環，為地方經濟與城市建設注入持續動能。