40年前涉殺人案　聘陳水扁當律師！鍾東錦：沒想到他會當總統

苗栗縣長鍾東錦有多項前科，近日拜會前總統陳水扁，40年前涉及傷害致死案件的往事也再度被討論；鍾東錦分享久別重逢的感觸，幾十年前誰也沒料到，當年的大律師會成為總統，而自己這個「渾小子」也能成為縣長，他回顧兩人早年交情，強調不迴避過去，並表示這段友誼並未因時間與政治環境而改變。

陳水扁、鍾東錦多年後再聚 友誼未變



陳水扁日前發文，約40年前，鍾東錦年輕氣盛，跟好友在台北市吃宵夜，分坐兩桌，隔鄰不認識的已醉酒年輕人過來摸其中一位小姐，引起公憤，繼而打群架，導致該醉男頭部不慎碰到桌子意外死亡；鍾東錦當時涉傷害致死案，那時陳水扁還執行律師業務幫他辯護，鍾東錦縣長改悔向上的故事也蠻勵志的。

40年前案件再被提起



鍾東錦15日晚間在臉書回應，與陳水扁早在民國76年就已相識，當時自己仍在摸索人生方向，陳水扁則已是知名大律師，「我不會迴避我的過去，也不會因為政治不正確，就閃躲於談論這段友誼。」

鍾東錦表示，這次相逢已相隔多年，彼此外貌與心境都隨歲月有所改變，但兩人談天說地的習慣依舊，話題從社會議題延伸到國家大事，觀點不盡相同，但出發點皆為關心國家前途。

他也提到，幕僚曾提醒相關談話可能被放大解讀，但他仍認為人情義理應放在前面，「我們困頓時人家沒有嫌棄我，現在人家也許不那麼風光了，我們就撇清關係，這不厚道」，陳水扁與柯文哲都是自己的好朋友，友誼不因外在環境而改變，「歷史會記下他們的名字，而功過，就留給後人去評斷吧。」

