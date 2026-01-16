吳奇隆獲頒輔大傑出校友　校長揭求學過程：印象深刻

▲吳奇隆獲頒輔大傑出校友獎。（圖／翻攝Threads／yclan168，下同）

「四爺」吳奇隆15日重返輔仁大學，榮獲傑出校友獎。校長藍易振不僅親自接待，更在社群貼出與吳奇隆同框的合照，直言他是輔仁大學的驕傲。

吳奇隆獲獎回母校 校長藍易振盛讚「輔大人」

「四爺」吳奇隆15日風光回到自己的母校輔仁大學，領取傑出校友獎。校長藍易振特別在社群平台發文，曬出兩人合照，並稱讚吳奇隆不僅是螢光幕前的巨星，更是讓輔大人感到自豪的代表。

藍易振校長回憶，吳奇隆早年在輔大體育系就讀時雖已是偶像，卻絲毫沒有明星光環，課堂上認真專注、成績優異，私底下與同學互動自然親和，師長至今都印象深刻。

跆拳道底子鍛鍊韌性 運動精神成演藝助力

吳奇隆學生時期曾是跆拳道選手，這段運動背景也讓校長藍易振特別感同身受。藍易振說，運動員的高強度訓練與挑戰，造就了吳奇隆「吃苦當吃補」的堅韌性格，這也是他後來能在演藝圈穩步前進、持續突破的關鍵。

吳奇隆從早年偶像歌手身分出道，逐漸轉型成為實力派演員，演藝事業穩定成長。輔仁大學認為，他累積的作品與正面形象，正是「輔仁精神」的最佳代表，也呼應學校強調的「真、善、美、聖」全人教育。