台北動漫節比照北捷「增COSPLAY禁令」　違規會被請離現場

台北捷運台北車站、中山商圈隨機殺人案引發社會恐慌，不僅北捷公司祭出新規，拒絕載運相關裝扮、道具者，台北國際動漫節主辦方15日公布的規定中，針對Cosplay也有相關違令，比照北捷，禁止佩戴防毒面具、擬真槍械刀具等武裝樣態，影響秩序或造成他人恐慌，經判斷經不得入場。

動漫節主辦方15日向媒體表示，隨機殺人案爆發後希望民眾安心觀展，便參考北捷增訂入場規定，有關武裝裝扮者，經判定影響維安疑慮，就會被直接請離現場。另外，有民眾反應過度裸露問題，也一併加入Cosplay服儀指引中，現場將予警局配合，加派巡邏人力維安。

2026台北國際動漫節Cosplay規範

●服裝儀容

1. 禁止過度暴露：禁止不穿著內衣或露點性器官，以維持活動觀感與安全。

2. 凡於展館範圍內（含大廳、展場及走道），若裝扮符合下列情形之一，經判斷有影響維安疑慮者，主辦單位將直接請離現場：

3.無正常理由（非醫療、工作或防疫需求）佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、面罩、頭盔等，導致無法辨識五官特徵，經判斷有影響秩序或造成他人恐慌之虞者。

裝扮具有武裝樣態、易引發恐怖攻擊聯想，或足以引起民眾恐慌、造成維安風險者。

●道具使用

1. 禁止攜帶過度擬真的槍械、刀劍等可能造成安全疑慮的道具，且大型或尖銳道具，移動時須拆解，確保不影響動線與他人安全。