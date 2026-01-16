洛鞍最新「大迴轉」路徑曝光　今起4地防大雨

▲洛韶路徑雖離台遙遠，但仍為台灣周邊帶來水氣。（圖／氣象署）

記者柯沛辰／綜合報導

今年第一號颱風「洛鞍」15日生成，目前位在菲律賓東南方海面，未來預計先朝西北前進，再轉北、偏東移動形成「大迴轉」。儘管路徑遙遠，不直接影響台灣，但過程中將帶來水氣。隨著今（16日）起雨區擴大、周末水氣增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島需留意持續降雨。

雨區今起擴大 周末北東更濕

中央氣象署表示，今天（16日）西半部天氣仍多雲到晴，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島水氣稍增，偶有局部降雨，其他地區雲量略多，但仍可見到陽光，整體為多雲到晴的天氣型態。

周六（17日）至周日（18日）迎風面水氣增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，雨區再擴大，桃園以北也有零星降雨機率，其餘地區多雲到晴，中南部日夜溫差大。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

冷氣團影響期 周二局部較大雨勢

下周一（19日）東北季風報到、周二（20日）冷氣團南下，周三（21日）至周四（22日）將是最冷時刻。這段期間，迎風面桃園以北、東半部及恆春將有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨持續，尤其周二有局部較大雨勢。

今年首颱「洛鞍」不侵台 但為台灣帶來水氣

氣象署預測，颱風「洛鞍」將向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸「大迴轉」。氣象專家吳德榮表示，根據最新（15日20時）歐洲模式系集模擬顯示，「洛鞍」迴轉後，有打轉並減弱消散的趨勢，將保持「1月颱、不侵台」的紀錄。

不過，吳德榮也提醒，「洛鞍」雖不直接影響台灣，但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，將延長迎風面濕冷時間，降雨也更明顯。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）