黃國昌稱「美方向他道歉」　林智群批：美抓委內瑞拉總統都沒道歉了

▲黃國昌稱，美國官員向他說sorry。（圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，期間會晤美國國務院、戰爭部等政府部門，期間他曾向美國官員反映軍購交貨延遲的問題，而對方態度誠懇，甚至「該說sorry也說了sorry，承諾改善也承諾改善」。這番言論曝光後，讓律師林智群直批，美方把委內瑞拉總統抓走，「都沒道歉了，你黃國昌什麼咖？」

關於台灣對美軍購屢傳交貨延遲於，像是政府編列2472億預算購買66架F16V戰機，到目前一台都沒有來。黃國昌在記者會上被問到，對美方的回應是否滿意，他回應「只能說對方的回答很誠懇，沒有文過飾非，就是他的責任，那該說sorry也說了sorry，承諾改善也承諾改善」。

林智群直批：要鬼扯誰不會



對此，林智群發文吐槽，美國把委內瑞拉總統馬杜洛抓走，「都沒道歉了，你黃國昌什麼咖？」接著也喊話「我也要發重訊，習大今天早上打電話跟我道歉，他欠我50元還沒還」，最後直批「要鬼扯誰不會？」

此外，黃國昌此趟快閃美國，強調此行讓他反對政院版1.25兆國防特別預算的決心更強烈，下周國防委員會機密會議後，擬將提出民眾黨版的特別預算案。而美國在台協會（AIT）晚間罕見更新說法表達「歡迎賴清德所提1.25兆國防預算」。綠委王定宇坦言，這些人造謠都造錯項目，原本想利用AIT不會評論個別政治人物的習慣，操作美國背書黃國昌和白營的說法，卻被美國政府正式打臉，AIT此舉實屬罕見。