18年沒調薪！他拜師父門下「半年突加薪2次+升官」　網驚：靠1招變董事長

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▲佛教如來宗創辦人妙禪法師（白衣）與信眾。（圖／PTT）

網搜小組／綜合報導

網友28日在PTT爆料〈信妙禪之後 信徒被公司主動一直加薪〉，闡述了信妙禪有諸多好處，師父絕不是白白收錢，而是取之有道，甚至從其他地方返還，「下面這信徒就分享自從繳錢給師父後，公司一直加他薪水的心路歷程！」

該篇見證文〈感恩 師父！恩賜我生命中最大的禮物—重生！〉出自「佛教如來宗」官方網站，是去年底一位住在高雄市岡山區的鍾姓信徒所撰寫。文中提到，他非常珍惜每一次可以護持的機會，每天下午5點半下班，6點就到共心會所護持，「與 師父佛心印心。」

回憶起剛入門的那個晚上，鍾男不由自主眼淚直流，內心滿是雀躍，因為他知道找到了不斷在找尋的明師，「有機會回到靈性永恆的家了」。他表示，從入門第一個月起就主動爭取護持弘法，每月奉獻1000元，「感恩 師父！讚歎 師父！ 師父要的絕對是弟子那顆願意的心。」

離奇的是，繳交1000元護持「弘法護持金」3個月後，18年來都未調薪過的公司居然主動加薪1000元。一次，禪行教導會上的老師說，岡山共心會爭取弘法護持金的同修不到一半。鍾男當下感到相當懺悔，馬上發願提升護持金至2000元，妙的是又過了3個月，公司突然把他升為管理組長，並且調薪2000元，「弟子只是一顆願意的心， 師父就妙轉恩賜給弟子好多好多！」

▲佛教如來宗目前在台灣北部、中部和南部設有30所以上精舍，信眾近10萬人。（圖／翻攝佛教如來宗」官方網站）

最後，鍾男提及新聞媒體對妙禪和如來宗有些負面報導，親友也擔心他受騙，「但我一點都不受動搖！」他說，因為親眼見證了飽受靈障攻擊1年多的太太，在他入師父門下後就穩定了下來，家人身體越來越健康，與兒女的關係改變了，同時心安心定，明白此生為何而來，「我一定要像 師父一樣成就佛道，利益苦難眾生！」

該文在PTT引起不小的迴響，鄉民多是驚呆了，「光喜自得，大慈大悲」、「他錯了，其實是韓流的原因」、「多的錢要記得給seafood」、「恭迎妙禪如來宗，渡世靈顯四方」、「感恩師父讚歎師父」。

更有網友看了這見證後腦洞大開，建議鍾男努力去爭取將護持金升到每月20000元，肯定更有福報，「發願爭取20000元的弘法護持金，下個月公司將我升為董事長！」

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