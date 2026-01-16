傳逼助理輕生後首露面　網紅莫莉笑臉跑趴

▲時尚網紅莫莉。（圖／翻攝IG／molly_chiang，下同）

記者葉國吏／綜合報導

時尚網紅莫莉（Molly Chiang），因前助理不幸輕生而深陷爭議，外界質疑她自曝詐騙案引發網路霸凌，讓事件擴大。風波後，莫莉首度公開露面，出席LV酒會，笑容現身，暫時拋下爭議。

爭議風暴與莫莉澄清

莫莉（Molly Chiang）身為時尚界知名網紅，近來因前助理輕生事件被推上風口浪尖。外界指控，正是她公開揭露詐騙案，才讓前助理遭遇嚴重網路霸凌，甚至導致悲劇發生。這場風波持續延燒，讓莫莉形象備受打擊。

在沉默多日後，莫莉與經紀人親自站出來回應，她特別錄製一支長影片，詳細說明事情經過，並整理成五大重點。影片中，莫莉數度哽咽，強調自己也因這場事件成了網路暴力的受害者，希望大家能夠正視網路霸凌的嚴重性。

LV酒會首現身 暫拋陰霾

風波後，莫莉受邀現身時尚品牌LV（路易威登，Louis Vuitton）舉辦的Monogram 130周年慶祝酒會。她身穿黑白格紋上衣，手拎品牌130周年限定膠囊系列包包，全程保持笑容，努力展現專業態度，暫時將爭議放在一旁。雖然現場媒體關注莫莉的舉動與心情，但她選擇不接受相關爭議的訪問，只是專注於活動本身。