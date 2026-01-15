　
誤會大了！鬍鬚張澄清「小碗魯肉飯39元」　8年來從未調漲

▲▼鬍鬚張宣布漲價。（圖／翻攝鬍鬚張粉絲團）

▲鬍鬚張近日宣布調整部分品項價格。（圖／翻攝鬍鬚張粉絲團）

記者閔文昱／綜合報導

知名連鎖品牌「鬍鬚張」近日調整部分品項價格，其中小碗「飄香魯肉飯」由66元漲至71元，但卻讓不少人誤以為「小碗魯肉飯」要價71元，引發討論。對此，鬍鬚張特別發出聲明強調，招牌的小碗魯肉飯至今已連續8年凍漲，價格始終維持39元，並未調整，希望以實際行動守護台灣人記憶中那一碗熟悉的滋味。

39元小碗魯肉飯　8年來價格未動

鬍鬚張指出，「小碗魯肉飯」自民國2017年10月調整至39元後，歷經原物料、人力與營運成本多次波動，仍堅持維持原價。業者表示，在物價飛漲的年代，每一分錢都代表消費者的信任，因此不僅努力穩住價格，更不敢在品質上有絲毫鬆懈，這份「不變」正是對顧客長期支持的承諾。

近期引發討論的71元品項，鬍鬚張也特別澄清，該產品並非單純的魯肉飯，而是名為「小碗飄香飯（粹魯）」的特製版本。內容除了招牌魯肉飯外，還包含半顆魯蛋、現炒青菜、筍絲魯與奈良漬，主打口感豐富、營養均衡，產品定位與39元的經典魯肉飯截然不同。

▲鬍鬚張強調小碗魯肉飯凍漲8年。（圖／翻攝自Facebook／鬍鬚張）

▲鬍鬚張強調小碗魯肉飯凍漲8年。（圖／翻攝自Facebook／鬍鬚張）

成本壓力下調整部分品項　業者親上火線澄清

事實上，鬍鬚張日前宣布自1月12日起，因原物料、人力及環保成本持續增加，針對部分商品進行價格調整，共48個品項、約占整體36%，平均漲幅約3.8%。其中包含多款便當與飯類，像是小碗飄香魯肉飯由66元調整為71元，成為討論焦點，也導致部分消費者誤以為39元魯肉飯調漲。

對於外界誤會，鬍鬚張數度透過臉書發文鄭重澄清，強調「小碗魯肉飯39元，8年來從未調價」，並重申企業一路以來始終將食安與品質視為生命線，從食材源頭、製程把關到端上餐桌的最後一哩路，皆不容妥協，只為實現創辦人「做出一碗安心又美味魯肉飯」的初衷。

網友力挺：71元像便當　39元才是經典

相關說明曝光後，也引來不少網友聲援，認為71元的飄香飯配菜豐富，「根本可以算是魯肉飯便當」，與39元的單純魯肉飯不能混為一談。鬍鬚張則誠摯邀請消費者親自走進門市，不論是品嚐8年不變的經典魯肉飯，或是選擇配菜升級的飄香飯，都能感受到品牌對品質與初心的堅持。

誤會大了！鬍鬚張澄清「小碗魯肉飯39元」　8年來從未調漲

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

Google否認AI購物「差別定價」質疑

Google否認AI購物「差別定價」質疑

在 Google 日前對外公布全新的 AI 代理購物機制「Universal Commerce Protocol（UCP）」後，一名美國消費者經濟倡議人士隨即提出警告，質疑該機制可能為「依個人資料調整價格」鋪路。不過，Google 隨後公開回應，強調相關指控並不正確，並否認 AI 代理具備個別調價能力。

鬍鬚張48個品項明漲價

鬍鬚張48個品項明漲價

撐不住了！鬍鬚張宣布1／12起漲價

撐不住了！鬍鬚張宣布1／12起漲價

日本部落客爽嗑台版親子丼！台人見照片笑了

日本部落客爽嗑台版親子丼！台人見照片笑了

外國客「台灣食物過譽」　美籍律師有共鳴

外國客「台灣食物過譽」　美籍律師有共鳴

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

