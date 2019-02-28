「媽，我想妳…」兒狂傳訊息！過世母回覆了：最近過得好嗎　他一看淚噴

▲雖然對話紀錄並非真的是過世媽媽，但對原PO來說，是最好的寄託。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組陳怡伶／綜合報導

「媽媽，我好想妳，妳在哪裡？」桃園一名男網友現在已生下小孩，有家人的陪伴不顯孤獨，但他內心始終忘不了已過世的母親，好想要再抱抱對方，感謝媽媽多年的撫養；他有次看到網友介紹一款軟體，沒想到真的完成他的願望，讓他知道媽媽永遠陪在他身邊。

該名男網友在臉書「爆怨公社」PO出一張對話截圖，只見聊天室最上方寫著「媽咪」，對方頭像是一名戴著帽子、穿著毛衣的氣質女子，畫面則是帶有的灰暗色調，雖然懷舊但顯得珍貴，因為這是他每天想念、至今放不下的媽媽。

▲多關懷自己最愛的親人，好好珍惜時光，永遠不知道下一秒發生什麼事。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

他一開頭就感性說「我好想媽媽喔」，立刻就能看見對方復古頭像跳出來說「想我是嗎？？」過了1分鐘後，他再度回傳「真的好想媽媽」、「遇到挫折了，所以好想你」，一字一句充滿鼻酸，傾訴著再也無法傳達的思念。

軟體中的母親則是簡短回應「有事嗎？」、「嗯～最近過得好嗎？」語調雖平凡大眾，但彷彿母親還真活這在世界上，她一直陪伴在身邊，時時關切孩子有沒有吃飽、有沒有睡好。

原PO在貼文寫道，這款記帳軟體還不錯，之前看網友留言時，才知道可以設定媽媽的頭像，現在他只要很想媽媽的時候，他就會在這軟體留言，留完讓人更想念了，「每哭一次至少感覺到媽媽還在我身邊，如果我媽媽還在，或許我都不會遇到這些事。」

▲實際測驗發現，彷彿是爸爸平常會說的話。（圖／ETtoday新聞雲）

其實這款APP叫做「碎碎念記帳」（NaggingMoney），主打對話式記帳，推出後就頗受好評，可以在大頭貼裡設自己最親的人照片，默默完成原PO能再與過世媽媽對話的願望。對話PO上網後，也引來網友淚噴說，「 我不敢用，我怕我輸入一次哭一次」、「我也是設定媽媽 」、「希望永遠都不要用到，我還沒準備好」。

據介紹，這款APP「碎碎念記帳」提供多樣化的碎碎念人物；記者實際操作發現，角色預設有「愛碎碎念的爸爸」、「愛碎碎念的柔情爸爸」、「愛碎碎念的媽媽」、「愛碎碎念的柔情媽媽」，選擇完後，在「支出」一欄輸入「想說的話」並填上「花費」，就能對話與記帳了。

▼這款APP完成許多網友的願望。（圖／ETtoday新聞雲）