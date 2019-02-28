月薪65K…逼買雙北千萬房！女友「8條榨乾守則」：錢全給老婆　他崩潰了

▲女友結婚條件很嚇人。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

「我也跟他交往6年了，但我這些付完，可能要去賣血！」一名男網友近期與交往6年的女友都有結婚想法，但對方堅持在雙北買千萬的房子，每月房貸各出一半，但小孩的學費、保險等費用、平日生活開銷都得他「全額支付」，讓月薪只有65K的他嚇壞急反對，沒想到女友則是用「同事都把錢給老婆管」一句打發，讓他聽完頭超暈。

該名男友在Dcard訴苦說，他月薪是6.5萬元，女友月薪則是5萬元，但對方堅持在雙北買1000萬的房子，扣掉頭期款300萬後，剩下的錢平均下來後，每個月要付2.5萬元的房貸，「女友表示願意幫我出一半，但是房子要共同繼承。」

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▲結婚後，國內費用一人一半，國外由男生付。（示意圖／記者陳涵茵攝，與本文無關）

解決房貸問題後，女友也開始規劃未來藍圖說，以後一定要生2名小孩，但孩子的學費、才藝費、保險費、尿布、牛奶等支出都得由丈夫負責，另外電費、水費生活開銷也是男生要繳，「這就是一家之主的責任。」

結婚後也不免要出國遊玩、散心，但這些花費由誰付可是一大問題，也不用擔心，女友都已經想好了。她提出看法，若是國內，費用是丈夫負責，國外就是夫妻一人一半，「但小孩的開銷都歸你。」

▲錢很重要，不論何時都需要，沒錢的愛情多難支撐。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

女友的未來藍圖規畫超完美，卻給原PO滿滿地壓力，讓他趕緊反問「那妳的月薪呢？」十足抗爭到底。女友則是淡定回應，薪水都會存起來，「而且同事都是把錢給老婆管，男方自己花零用錢。」

女友種種逼迫，讓他崩潰說，聽完感受到一陣頭暈目眩，「有人也是這麼悲慘下場的男生嗎？為什麼婚後花費不是一人一半，或者我負擔3／2呢？這樣...男女不平等太嚴重了吧？我也跟她也交往6年了，但我這些付完，可能要去賣血了。」

悲慘故事引來網友紛紛憐憫說，「薪水比他多1萬5，這些花費早就超過1萬5，勸你別娶了」、「你女友很會算，好處自己拿，壞處都分給你」、「厲害呦，我跟你說你就算以後賺到100k，你都不夠存，照這樣子下去，只能說換下一個更好」、「台北買得到1000萬還不錯的房子嗎？」、「突然覺得我老婆很明理，家用一人一半」。

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