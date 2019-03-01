淡水漁人碼頭初春小旅行　欣賞絕美河海山色

▲ 淡水漁人碼頭小旅行「木棧道商店街」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春暖花開，來趟小旅行吧！淡水漁人碼頭是新北市著名的觀光漁港，近年推動漁港功能多元化，不僅保留原本的漁港功能，更兼具遊憩功能的旅遊景點。港區浮動碼頭區、娛樂漁業漁船、情人橋、沙崙石滬、福容飯店、木棧道商店街及淡水魚市，同時提供自然、人文各種吃喝玩樂好去處。

▲ 淡水漁人碼頭小旅行「情人橋淡水夕照」。

農業局長李玟指出，漁人碼頭是一個兼具漁業發展與觀光休閒的優質景點，有別傳統的固定碼頭，浮動碼頭的設計可容納150艘漁船，相當壯觀；娛樂漁業漁船提供搭載釣客、觀光客出海海釣及暢遊北海岸瑰麗景緻；情人橋上可遠眺對岸八里、觀音山，也是本港著名淡水夕照最佳觀賞位置。

沙崙石滬保存傳統漁作文化，利用大自然潮汐變化及魚類習性的生態漁法；福容大飯店淡水漁人碼頭店，擁有獨一無二郵輪造型景觀，融入山河海絕美景緻；「木棧道商店街」提供在地小吃及特色餐點；淡水魚市各色在地名產任您選購，全國唯一由漁會直接經營的魚藏餐廳，使用當季現撈的生鮮漁產，鮮美的水產品，絕對讓您大快朵頤。

▲ 淡水漁人碼頭小旅行「福容飯店與浮動碼頭」。

▲ 淡水漁人碼頭小旅行「情人橋光雕」。

▲ 淡水漁人碼頭小旅行「娛樂漁業漁船」。