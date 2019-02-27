石門富基魚市大啖海鮮地瓜酥　單筆滿額抽電視平板電腦等好禮

▲ 石門富基魚市大啖海鮮、夯蕃薯，單筆滿額可抽電視平板電腦等好禮。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

228四天連假！新北市石門區富基漁港正位於北海岸旅遊觀光路線的中間，又是知名海鮮「萬里蟹」捕撈產業的起始基地，遊客大啖活跳跳生猛海鮮，返程路過走廊來顆「蕃薯明」炭烤蕃薯，解油膩幫助消化，最後再買個伴手禮「蕃薯明地瓜酥」回家，在北海岸的旅遊畫上完美的句點。

新北市農業局表示，富基魚市為了回饋遊客們，將在228連假期間舉辦感恩回饋祭活動，遊客在魚市生鮮魚貨區，單筆消費滿5000元，並委由魚市內餐廳現場代客料理，則可現場參加抽獎。獎項有43吋液晶電視、三星平板電腦等，多達100項的各項禮物，讓您有呷又有抓哦！

▲ 石門「富基魚市」墨西哥帽造型。（圖／記者郭世賢攝）

農業局長李玟指出，富基漁港位於新北市北海岸的東北角，為「萬里蟹」捕撈產業的起始基地，是「萬里蟹」主要卸貨港之一。加上不少攤商家族本身也從事捕蟹或其它漁撈產業，佔天時地利人和之勢，往往在此能收到當天到港規格最好、質量最佳、最鮮活的第一手「萬里蟹」。

漁業處表示，富基漁港內設有停車場，可免去遊客尋找車位的困擾，且鄰近富貴角燈塔、白沙灣海水浴場與石門洞等觀光景點，想要欣賞北海岸東北角的海濱風光，品嚐最新鮮美味的海產料理，那就來一趟富基漁港吧！

富基漁港魚產品銷售中心：https://reurl.cc/3xgV9

富基漁港蕃薯明地瓜酥：https://reurl.cc/x75qz

▲▼ 返程路過走廊來顆「蕃薯明」炭烤蕃薯，解油膩幫助消化，最後再買個伴手禮「蕃薯明地瓜酥」回家，在北海岸的旅遊畫上完美的句點。（圖／記者郭世賢攝）

▼ 伴手禮「蕃薯明地瓜酥」。（圖／蕃薯明地瓜酥提供）