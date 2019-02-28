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忠孝復興站偷拍女學生裙底！色狼辯「啥都沒拍到」　檢出大招讓他閉嘴

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▲▼捷運忠孝復興站,捷運,通勤（圖／記者張一中攝）

▲忠孝復興捷運站出現偷拍狼。示意圖與本案無關。（圖／記者張一中攝）

突發中心／台北報導

台北一名正妹女學生小莉（化名）搭乘捷運手扶梯準備出站時，小腿突然有異物感，回頭看發現一名彭姓男子居然拿著手機偷拍她的裙底；彭男被抓後辯稱裙子太長，根本沒有拍到。檢方還原犯罪現場，發現明顯可以拍到小莉的內褲，因此不採信彭男辯詞，將他依妨害秘密罪起訴。

檢方調查，小莉2017年6月26日傍晚6時許在忠孝復興捷運站下車，並搭乘電扶梯準備出站返家，沒想到期間一直覺得身體後方有被碰觸的感覺，但當時人潮擁擠沒有想太多，直到後來受不了回頭一抓，居然抓到一隻手，上頭還握著一台能照相的手機。

小莉嚇得當場大聲呼救，檢視手機時還發現相簿裡充滿她的內褲照，雖旁邊熱心民眾協助抓人，但還是讓彭男跑掉了；事後警方調閱監視器，循線將他逮回，函送法辦。彭男到案後坦承確實有伸進去裙底偷拍，不過小莉的裙子又黑又長，根本沒有拍到不雅照，而且手機也已經丟掉了。

由於妨害秘密罪不罰未遂犯，檢方用人偶模擬犯罪現場，證明確實拍的到小莉的內褲，讓彭男當場啞口無言，無從再狡辯。只不過事後雙方已達成和解，小莉也撤回告訴，因此台北地院審理時，判彭男公訴不受理。

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關鍵字：偷拍,內褲,忠孝復興,捷運

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