櫃姐vs人夫進摩鐵報明牌！正宮殺出　冏：衛生紙沖掉沒

▲進摩鐵討論股票「明牌」，櫃姐與人夫被正宮逮到，卻在車內討論有沒有沖掉衛生紙。（圖／示意圖／翻攝自視覺中國）

突發中心／台北報導

台北市一名高姓櫃姐透過臉書社團，認識一名劉姓男子，因劉男似乎精通股市理財，報出的「明牌」都能賺錢，讓高女想獲取更多資訊約劉男見面，但2人卻進了汽車旅館。而正當2人離開時，被劉男的妻子目睹、攔下，事後怒告。台北地方法院判決高女需賠償30萬元。

高女向法官表示，和劉男透過臉書一理財社團認識，為了向劉男獲取更多股市資訊才想約他見面。而當時劉男提議找安靜的場所詳談，結果卻是開車載她進了汽車旅館，2人在房內僅吃東西、聊天，沒有做「不該做的事」。

至於劉男已婚一事，高女表示，因2人未聊過私生活，她根本不知情。但當2人離開旅館時，一名女子突然從旁邊衝出來，對著車子咆哮，高女強調，這時她才猜想可能是劉男的太太。

對於高女的說詞，劉妻提出一份行車紀錄器錄下的內容，顯示其攔下車子後，高女在車內直說「慘了！」劉男也很訝異，立即反鎖車子，和高女討論、確認用完的衛生紙有沒有沖入馬桶，並開始各自刪除手機裡的對話。

法官認為，根據行車器錄器內容，可見高女與劉男確實發生性關係，高女也非其所述，對於劉男是否已婚不知情，因此判決高女侵害劉妻的配偶權，需賠償30萬元，全案可上訴。

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