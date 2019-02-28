高雄2飯店傳意外！女陸客全裸倒臥浴室命危　日男「臉泡浴池」陳屍澡堂

▲高雄兩間飯店凌晨接連傳出意外。（圖／東森新聞）

地方中心／高雄報導

高雄28日凌晨分別有兩間飯店傳出意外事故，一名和朋友來台自由行的趙姓女陸客，被發現全裸倒臥在浴室地板上，當場失去生命跡象且目前性命垂危。此外，還有一名入住另一間背包客棧的男子，被發現陳屍在2樓公共浴室內。

警消表示，趙女和朋友27日到台灣自由行，怎料她在28日凌晨進去浴室洗澡後，一直沒有出來，而不論她的好友如何呼喚，她都沒有回應，因此讓好友嚇得趕緊向飯店櫃台求助，但打開浴室門卻發現，趙女全身赤裸的倒臥在浴室地板上，且已經失去生命跡象，目前仍在搶救當中。對此，趙女的朋友也表示，當時對方洗澡洗太久，而打開門才發現對方已經倒臥在地板上，而她也感嘆，這一次兩人一起來台灣玩，卻在第一天晚上就發生事情。

▲高雄28日凌晨，有兩間飯店接連傳出意外。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另一起事故發生在新興區的某間背包客棧，當時一名71歲的日籍老翁入住該背包客棧的7樓，卻於凌晨被發現陳屍在2樓公共浴室，而當時老翁臉部朝下，整張臉浸泡在公共浴池內，也讓兩名發現他的旅客當場嚇壞。此外，警消人員到場後發現，老翁已經明顯死亡，而他的身上則沒有明顯外傷，在澡堂裡也沒有發現打鬥痕跡，老翁的房間裡則留有一個藥袋，而至於詳細事故原因仍有待警方釐清。

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