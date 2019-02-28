失業後成最強莽夫「想要就上」　嬌妻不從要罰站、關廁所

▲桃園市范姓婦人指控失業丈夫「想要就硬上」，長期身心俱疲下聲請離婚，法官判准。（圖／達志／示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市范姓婦人難忍失業2年多的丈夫長期沒把她當家人，甚至「性趣」一到，不管時間就硬上，完全不顧她的感受，若不從動輒被罰站、關進廁所或被趕出門等處罰，身心俱疲下向法院訴請離婚，范婦丈夫則否認指控，辯稱親友都知道妻子交往複雜；法官調出范婦所提家暴保護令等紀錄與兒子作證下判准離婚。

范姓婦人向法官指出，她與丈夫結婚10年，2年前失業後，沒有再找到工作且遊手好閒，尤其對房事經常是「想要就硬上」，不論凌晨、深夜下班等時間，完全沒顧及她的感受，若她不從就會被丈夫罰站、不讓睡覺或是關進廁所，甚至被踹出家門。

范婦還說，失業的丈夫疑心病很重，懷疑她在外交往不正常，即使與公司同事聚餐回家較晚也被責罵「去賣好了」，還曾經攻擊她私處，為了孩子她一再容忍，目前2人已分居，她三度申請保護令都無效，認為這段婚姻已無意義，才向法院聲請離婚。

法院傳訊范婦丈夫，丈夫辯稱妻子指控都非事實，他不會過問妻社交生活、也沒有暴力虐待，不會強行求歡與罰站、關廁所等情事，不過，妻子交往複雜是很多親人都和道的事，婚姻出問題錯不在他，他拒絕離婚。

地院法官調出范婦提出的保護令與家暴紀錄，范婦兒子也作證媽媽常被打、爸罵得很大聲等證詞，2人分居1年多仍無法化解歧見，難以取得足以維持夫妻婚姻家庭共同生活共識與信任，認定雙方婚姻難以回復，因此判准離婚。

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