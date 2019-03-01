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228連假金瓜石、九份車塞爆　瑞芳警加強機動交通管制

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▲ 金瓜石、九份疏解車流 瑞芳警加強機動交通管制　。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 228四天連續假期，金瓜石、九份風景區，將掀起一波人車潮，瑞芳警分局比照春節期間交通疏導措施。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

228四天連續假期，金瓜石、九份風景區，將掀起一波人車潮，瑞芳警分局比照春節期間交通疏導措施，視交通狀況放寬通行，避免塞車影響遊客興致。

警方指出，228四天連續假期，金瓜石、九份景點交通管制，視實際交通狀況採取機動交疏，在車流量順暢前提下，僅管制遊覽車、中型巴士等大型車輛停放於山腰的九號、新九號停車場，及山腳下的水湳洞停車場，讓旅客轉搭接駁公車進入金瓜石、九份地區，其他自小客車輛自由通行。

▲ 金瓜石、九份疏解車流 瑞芳警加強機動交通管制　。（圖／瑞芳警分局提供）

▲ 金瓜石、九份疏解車流，瑞芳警加強機動交通管制。（圖／瑞芳警分局提供）

警方表示，當九份地區的「台陽停車場」等大型停車場停車量達6-8成時，開始實施A級交通流量疏導管制，針對小型車上山實施管制，車輛將引導至「九號停車場」及「水湳洞停車場」停放，讓民眾轉搭接駁公車。另外，台62線下瑞芳匣道口，也會視交通狀況，進行分流措施，引導遊客前往其他沿海景點或至水湳洞大型停車場轉搭乘接駁車上山。

若遊客持續湧入，停車空間不敷使用時，為了遊客及車輛行的安全，警方便採取雙A級擴大交通流量疏導管制，全面禁止車輛進入，僅開放公車等公共運輸車輛進入九份地區，直到車流量舒緩為止。

瑞芳警分局長陳良德表示，春節期間，警方規劃了多項交通疏導計畫，讓到訪遊客及在地居民能感受到交通的順暢，請民眾務必配合警方各項疏導措施，才能兼顧旅遊品質與交通便利。

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關鍵字：新北,九份,金瓜石,交通管制

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