連假首日塞爆！國3小客車追撞慘回堵15Km　下午估5路段繼續塞

▲連假首日國道發生多起小客車追撞事故，導致後方車流嚴重回堵。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

228連假首日，國道從上午6時開始就陸續湧現南向車潮，包含國1楊梅至新竹系統、彰化系統至彰化、國3三鶯至關西服務區、快官至霧峰、田寮至燕巢系統、國5南港系統至頭城等路段都塞爆。其中，國3路段發生小客車追撞佔用內線車道，造成後方回堵15公里。高公局預估，下午起，新一波南向車潮將再度湧現。

高公局指出，截至上午11時，國道全線為總延車公里為42百萬車公里，預估本日總延車公里為118百萬車公里。夜間免收費時段0-5時國道總延車公里為7.3百萬車公里，約為平日年平均（3.6百萬車公里）之2倍。

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▲▼連假首日國道發生多起小客車追撞事故，導致後方車流嚴重回堵。（圖／高公局提供）

今日共有3起事故嚴重影響整體車流，上午7時21分，國1南向87.4公里發生2輛小客車的追撞事故，佔用外路肩，造成後方回堵4公里；7時46分國3南向194公里發生3輛小客車的追撞事故佔用內線車道，造成後方回堵2公里；9時53分，國3南向75.8公里發生2輛小客車的追撞事故佔用內線車道，造成後方回堵15公里。

▲▼228連假首日，北部、中部國道南下路況預報。（圖／高公局提供）

高公局表示，中午12時高乘載管制結束後，預計下午會出現一波南向車潮，國1楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南港系統-坪林等路段仍可能會有車多壅塞現象。