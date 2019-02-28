　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屬豬免費、發票號碼有「40」門票3折　超詳盡17家遊樂園228連假優惠

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼麗寶樂園。（圖／觀光局提供）

▲麗寶樂園。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

228連假正式展開！許多主題樂園紛紛推出多項優惠，《ETtoday新聞雲》整理出全台17家樂園推出的優惠方案，除了屬豬免費、多人同行1人免費，還有社群分享優惠、遊園抽黃金等更多入園好禮，另有公共運輸好康方案，邀請民眾一同踏青趣。

228連假全台17家主題樂園「春遊好康優惠」：

請繼續往下閱讀...

1.小人國主題樂園
2/28~3/3 公共運輸優惠
新竹客運：憑到園乘車證明現場購票450元（原價56折）
台灣好行-親子樂園線：憑到園乘車證明現場購票450元（原價56折）

▲六福村40周年揪遊客做公益　捐「4、0」連號發票享299元入園　。（圖／六福村提供）

▲六福村40周年揪遊客做公益，捐「4、0」連號發票享299元入園。（圖／六福村提供）

2.六福村主題遊樂園
憑108年1-3月統一發票號碼含「40」連號，門票優惠299元（原價3折）

3.小叮噹科學主題樂園
全票優惠價350元（原價7折），學生、抽9999黃金

4.萬瑞森林樂園
活力森活半日遊，團購特惠：每人399元（原價53折）

5.西湖渡假村
出示官方Line@分享圖購票加贈鑰匙圈（價值80元）；穆斯林朋友分享QR-Code享100元優惠價

麗寶樂園超強卡司陪你過新年！　當日消費可抽現代汽車（圖／麗寶樂園提供）

▲麗寶樂園摩天輪。（圖／麗寶樂園提供）

6.麗寶樂園
玩麗寶樂園請你免費看花博（價值350元）

7.東勢林場遊樂區
早上10:00前入場，門票優惠160元（原價250元，64折）

▲九族文化村 。（圖／九族文化村提供）

▲九族文化村 。（圖／九族文化村提供）

8.九族文化村
2/11~4/7賞櫻優惠價650元（原價850元，約76折），2/11~2/28午後夜櫻票450元

9.泰雅渡假村
門票優惠價199元（原價450元，約44折），屬豬免費

劍湖山推廣稿

▲劍湖山世界 。（圖／劍湖山世界提供）

10.劍湖山世界
2/28-3/3入園499元（原價899元，約56折），12點以後399元；闖關送哈根達斯冰淇淋

11.頑皮世界
幫藪貓命名參加抽獎得獎金或1年免費入園

12.尖山埤江南渡假村
屬豬免門票、購買全票送遊園小火車券1張（價值50元）

▲義大世界。（圖／義大世界提供）

▲義大世界。（圖／義大世界提供）

13.義大世界
2/28-3/3兩人同遊每人499元（原價899元，約56折）

14.8大森林樂園
228連假只要108元

15.綠舞莊園日式主題遊樂園
園區門票3人同行1人免費

▲▼遠雄海洋公園-海豚劇場精彩演出。（圖／觀光局提供）

▲遠雄海洋公園-海豚劇場精彩演出。（圖／觀光局提供）

16.遠雄海洋公園
12歲以下兒童享228元優惠入園（原價590元，約39折）

17.怡園渡假村
2人同行，1人免費

觀光局特別呼籲民眾，出遊前先蒐集相關交通旅遊資訊並做好行程規劃，建議連續假期多利用公共運輸工具出遊，全臺旅遊服務中心、24小時免付費旅遊諮詢熱線0800-011765，連假期間照常提供服務，歡迎民眾多加運用。

ET快訊
育幼院童生重病「要找叔叔」　他回撥未接來電..接通內心震一下
存頭期款買房！樓上每天深夜開趴飄K味　她報警更心碎
怒嗆陳吉仲「我像個屁」　韓國瑜2hr後與第3家超市簽3400
最狂自助加油！「睡夢羅漢」離地45度　連駕駛座都有亮點

關鍵字：228連假,228連假優惠,遊樂園優惠,觀光局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／2月颱「蝴蝶」重回強颱還又增強！今年颱風季恐不妙？　彭啟明說話了

影／「蝴蝶」大爆發增強！創百年2月強颱首例　全台有雨、北北基續大雨特報

影／大變天！鋒面、冷氣團猛襲「北台轉雨下探12°C」　氣象局：這波很有感

250年唯一！元宵節遇年度最大滿月　各地賞月機率曝「23:54記得抬頭」

華航傳將砍「不賺錢航線」首波可能名單出爐　交通部回應了

回顧台灣史上首次機師大罷工　「7天事件懶人包」看懂160hrs吵什麼

快訊／機師罷工7天落幕！華航勞資談妥5訴求　工會：簽團協後結束罷工

121機師拿回檢定證！　華航估明天航班可望全部恢復正常

更新／機師罷工將宣告結束！　華航勞資「密室協商」訴求全達共識

華航勞資關鍵疲勞航班訴求談好了　工會再提「禁招外籍正機師」

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

台中夜店鬥毆安管跳車頂猛K　拿滅火器狂噴...3車損9人送醫

張彬彬：妳這是在玩火　酒後吻上林依晨「超酥麻」

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》全新預告

雙重起司雞蛋糕、古早味芋餅 精選寧夏夜市5家高CP值小吃！

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

不斷更新／國道北中南都塞成停車場！　國5南港到頭城「時速不到30」

天空灰又髒！連假首日「紅害」擴及中部　30測站亮警示

金鞭聖者清壇！他狂跳眉猛被巴頭…嫂嫂臉發白冒汗　「溫柔女聲」神救援

別再用成績填志願！　招聯會建議「優勢科目、適性選擇」才是新指標

韓國瑜狠批「當我是個屁」後　陳吉仲半夜發文喊話：一起打拼

第一次出國！他桃機地板「撿到7碗泡麵」傻問　網解答：安心吃吧

屬豬免費、發票號碼有「40」門票3折　超詳盡17家遊樂園228連假優惠

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　她說出全媽媽心聲：每天要默唸30678N百遍

買炸蔥油餅！他大口咬下「牙齒超痛」有硬物　網一看笑噴：現金回饋啊

從普通高中轉技職！　城市科大生為打造就業力拚出12張證照

張老師專欄／日職熱身賽揭幕前兩天　掀起台將對峙高潮

不斷更新／國道北中南都塞成停車場！　國5南港到頭城「時速不到30」

星國早稻田高中將在高雄設分校　韓國瑜參訪：拚經濟也要拚教育

2020總統大選　韓國瑜露神秘微笑：We will see 柯P！

蘇嘉全談228：搬開大石　把真相與公義逐漸找回來

不斷更新／「川金二會」今早1：1會談　下午3點5分發表《河內宣言》！

美軍扣押IS 50噸黃金轉運美國　竟留一點給另個恐怖組織

風．LUXURY／江詩丹頓為紳士加分！　午夜藍、黛藍添優雅質感

月貴妃將「答應」180度甩下　快步爬上龍床趴好：皇上我來了～

天空灰又髒！連假首日「紅害」擴及中部　30測站亮警示

生活熱門新聞

即／新竹上吊送煞開始！道長請出..

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫..

好市多爽買握壽司卻變成三鮮炒飯

女老師私校教書　驚小二女舔雞雞

約看電影！尪1封訊息秒溜：1點..

228連假首日6路段會塞爆

存頭期款買房！樓上鄰居每天深夜..

沒收到包裹！他神回證明網笑崩潰

淨山326公斤垃圾　外國人：別..

「睡夢羅漢」加油法太狂　網驚：..

美心沒死！《還願》封面藏第二結..

育幼院童生重病「要找勾勾手叔叔..

竹北今晚送肉粽　網教戰「迴避」

更多熱門

相關新聞

揪團了！春遊補助方案3/5正式公布

觀光局規劃在4月推出淡季春遊補助方案，交通部長林佳龍透露最新春遊補助方案，每人基礎是500元，但其實是「500+500」，有5種情況補助可加碼到1000元。觀光局表示，目前內容尚未定案，預定3月5日正式對外說明。另外，先前2波暖冬遊補助，觀光局也預計分別在5月底、6月底前全數核銷完畢。

228連假首日6路段會塞爆

通通喝起來！228連假優惠懶人包

士林官邸7萬株鬱金香爆發「迷幻花海」

吳德榮：北部忽涼忽暖、中南部早晚涼

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開走

即／新竹上吊送煞開始！道長請出稻草人

印度擊落巴國F16　雙方1天3機毀

送小孩校門口驚見「國際級男神」

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方回應

八爪椅傳「孩子笑聲」！2歲兒曝投胎真相

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知爸媽

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

《還願》杜家「屋內藏恐怖死字」

我大哥是誰？小弟互嗆爆黑道槍戰

男神搭長途巴士坐女孩旁邊：肩膀借一下

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

汐止女失足17樓墜下　臟器外露慘死

更多

最夯影音

更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面