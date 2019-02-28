屬豬免費、發票號碼有「40」門票3折　超詳盡17家遊樂園228連假優惠

▲麗寶樂園。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

228連假正式展開！許多主題樂園紛紛推出多項優惠，《ETtoday新聞雲》整理出全台17家樂園推出的優惠方案，除了屬豬免費、多人同行1人免費，還有社群分享優惠、遊園抽黃金等更多入園好禮，另有公共運輸好康方案，邀請民眾一同踏青趣。

228連假全台17家主題樂園「春遊好康優惠」：

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1.小人國主題樂園

2/28~3/3 公共運輸優惠

新竹客運：憑到園乘車證明現場購票450元（原價56折）

台灣好行-親子樂園線：憑到園乘車證明現場購票450元（原價56折）

▲六福村40周年揪遊客做公益，捐「4、0」連號發票享299元入園。（圖／六福村提供）

2.六福村主題遊樂園

憑108年1-3月統一發票號碼含「40」連號，門票優惠299元（原價3折）

3.小叮噹科學主題樂園

全票優惠價350元（原價7折），學生、抽9999黃金

4.萬瑞森林樂園

活力森活半日遊，團購特惠：每人399元（原價53折）

5.西湖渡假村

出示官方Line@分享圖購票加贈鑰匙圈（價值80元）；穆斯林朋友分享QR-Code享100元優惠價

▲麗寶樂園摩天輪。（圖／麗寶樂園提供）

6.麗寶樂園

玩麗寶樂園請你免費看花博（價值350元）

7.東勢林場遊樂區

早上10:00前入場，門票優惠160元（原價250元，64折）

▲九族文化村 。（圖／九族文化村提供）

8.九族文化村

2/11~4/7賞櫻優惠價650元（原價850元，約76折），2/11~2/28午後夜櫻票450元

9.泰雅渡假村

門票優惠價199元（原價450元，約44折），屬豬免費

▲劍湖山世界 。（圖／劍湖山世界提供）

10.劍湖山世界

2/28-3/3入園499元（原價899元，約56折），12點以後399元；闖關送哈根達斯冰淇淋

11.頑皮世界

幫藪貓命名參加抽獎得獎金或1年免費入園

12.尖山埤江南渡假村

屬豬免門票、購買全票送遊園小火車券1張（價值50元）

▲義大世界。（圖／義大世界提供）

13.義大世界

2/28-3/3兩人同遊每人499元（原價899元，約56折）

14.8大森林樂園

228連假只要108元

15.綠舞莊園日式主題遊樂園

園區門票3人同行1人免費

▲遠雄海洋公園-海豚劇場精彩演出。（圖／觀光局提供）

16.遠雄海洋公園

12歲以下兒童享228元優惠入園（原價590元，約39折）

17.怡園渡假村

2人同行，1人免費

觀光局特別呼籲民眾，出遊前先蒐集相關交通旅遊資訊並做好行程規劃，建議連續假期多利用公共運輸工具出遊，全臺旅遊服務中心、24小時免付費旅遊諮詢熱線0800-011765，連假期間照常提供服務，歡迎民眾多加運用。