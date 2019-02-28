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228連假！兒豪送出國「上海3天2夜」　母爽備行李…6千人揭真相：快棄養

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▲▼228連假！兒豪送出國「上海3天2夜」　母爽備行李…6千人笑炸：快棄養。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲母子對話超逗趣，媽媽被騙得團團轉。（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

「我果然沒有白疼你，辛苦那麼久值得了！」台中一名母親突然收到的兒子LINE訊息，點開一看竟然是要送她去上海3日2夜旅遊，她爽到花枝亂顫，但開心不到5分鐘，知道事實後瞬間從天堂掉入地獄，氣得叫兒子今晚別再回家了，讓網友笑噴說「可以棄養了」，但也有人很羨慕還有媽媽能開玩笑。

兒子把對話截圖分享到「爆笑公社」裡，從畫面中可見，他先是親切說「老母，這次的連假2／29－2／31我已經訂好上海的機票，要帶你出去玩了！」天真的老媽一看趕緊回覆「這麼好，你爸呢？他也一起去嗎？」一看到好康還不忘帶上老伴。

▲女生出國,單身出國,女生旅行,旅行,出國,搭機。（示意圖／記者陳涵茵攝）

▲媽媽以為的出國畫面，但實際上一切都是幻想。（示意圖／記者陳涵茵攝，與本文無關）

兒子套路超深，立刻設陷阱說「當然沒有，他要上班，而且你在我心目中最重要，只有你一個名額」，還附上一個「冒出愛心」的喜悅貼圖，不僅把爸爸拖下海，還附上甜言蜜語，整個把老媽捧上天。

媽媽一看爽到爆回應「老母我果然沒白疼你，辛苦那麼久值得了！」沒想到過1分鐘後，心立刻碎一地，只見兒子揭穿騙局說「可是2月只有28天」，她內心的喜悅感蕩然無存，氣得展開報仇「今天你不用回來了，自己外面找地方睡覺」，並附上一個「拿棍子敲地板」的貼圖，給兒子一個下馬威。

▲▼上海市。（圖／CFP）

▲上海東方明珠塔超美，但原PO媽媽目前只能先看照片過過癮了。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

兒子把照片PO上網，還在貼文上補充「先來找飯店了」，引來近6000名網友笑噴留言說，「找飯店？Trivago，找女朋友？impossible」、「鞭數十驅之別院」、「等4月1號再玩吧！」、「你敢玩弄終極BOSS ，除非你每個月課金...」、「我會回說：沒關係我接受折現」、「滾出去，2月29才準回來」、「假如是我媽的話，就會說哪邊涼快哪裏去～」、「還有媽媽能開這個玩笑，真好」。

但也有人覺得是這一切都是套路，原PO根本是計畫通，只是不想回家罷了，「下一句話是：謝謝媽媽，今天我就不回家了～」、「不想回家的時候就可以用這招了，名正言順」、「假設是女兒，女兒：計畫通！我今晚不回來囉」。

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關鍵字：228,228連假,出國,上海,爆笑公社

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