6天就有14萬人朝聖！　士林官邸7萬株鬱金香爆發「迷幻花海」

▲繽紛的鬱金香充滿春天氣息。（圖／工務局公園處提供，下同）

生活中心／台北報導

今天就是228連假第一天，還沒想好要去哪裡玩嗎？台北市工務局公園處表示，二月最美的鬱金香花海就在士林官邸，特別的是與日本合作展出富山縣特有鬱金香品種，幾何對稱的西式庭園，搭配手做的荷蘭風車、木鞋及鬱金香造型物，開展至今6天就有14萬人次前往參觀，邀請大家一同欣賞美麗花海。

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▲鬱金香花海非常適合網美拍照打卡。

公園處表示，展期將於3月3日結束，歡迎大家趕快把握最後228連續假期，攜家帶眷、呼朋引伴一起來士林官邸走春，欣賞鬱金香花海的魔幻魅力。照片中，鬱金香有紅、黃、粉、紫、白、桔、桃等多種顏色，繽紛色彩充滿春天氣息，再搭配小熊等裝置藝術，仿佛置身國外，非常適合網美拍照打卡。

園藝管理所主任賀綺華主任補充，來士林官邸除了欣賞嬌豔欲滴的鬱金香花海外，公園處也推出士林官邸鬱金香展合作商家優惠活動，凡至「士林官邸旅客」粉絲專頁，憑圖示折扣優惠券至合作商家消費，即可享有限定優惠，展區楓香舞台旁更設有園藝創意市集販賣球根花卉、切花與盆栽、荷蘭傳統美食、鬱金香文創商品等。

園區開放時間：上午8時至晚上7時

▲展區舞台旁也設有園藝創意市集。