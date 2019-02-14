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直播／終結罷工！華航勞資4度交戰　工會再拋「禁招外籍正機師」

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▲▼華航勞資第三次協商。（圖／記者范綱儀攝）

華航勞資14日展開第四次協商。（圖／記者范綱儀攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師罷工行動邁入第7天，影響近3萬名旅客，今（14）日上午10時勞資再度展開四度協商。前面3次協商會議共計21小時，昨日凌晨1時的「紅眼協商」長達11小時，機師工會提出5大訴求中，僅在疲勞航班派遣議題取得初步共識，剩下4項訴求包含國籍副機師升訓、禁搭便車條款、撤換不稱職主管以及比照長榮航空保證第13個月全薪。

【10:00】交通部政次王國材在會議一開始，他率先問說，大家昨天有沒有睡好？然後呼聲請大家幫昨天流鼻血中途離場的華航善經理鼓掌。他說，今天是情人節，勞資關係其實也像情人一樣，偶爾會有小吵或大吵，希望今天過後，大家都能互相愛著對方、永浴愛河。

王國材說，這5項訴求中，有關疲勞航班的議題，昨天也處理好了，其餘第2至5項都有關公司制度、福利或勞動法令的解釋，交通部也邀集勞動部次長到場。

▲▼華航機師罷工,勞資第三次座談會議結束,華航資深協理陳淳德和機師工會常務理事陳蓓蓓以及交通部次長王國材,工會理事長李信燕討論。（圖／記者季相儒攝）

▲華航機師罷工，勞資座談會議。（圖／記者季相儒攝）

機師工會8日上午6時正式展開罷工，與資方在9日、11日及13日進行3度協商，前面兩次都破局。第3次協商在13日深夜凌晨1點起挑燈夜戰將近11小時，最終在疲勞航班中取得共識。華航資方同意5條航線增派人力或改過夜，包括安克拉治-紐約、台北-帛琉、台北-西安改3人派遣；台北-關島原3人派遣來回班改2人派遣，可過夜；重慶紅眼貨機改4人派遣。

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關鍵字：華航,華航機師,機師罷工,交通部,機師工會

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