直播／終結罷工！華航勞資4度交戰　工會再拋「禁招外籍正機師」

▲華航勞資14日展開第四次協商。（圖／記者范綱儀攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師罷工行動邁入第7天，影響近3萬名旅客，今（14）日上午10時勞資再度展開四度協商。前面3次協商會議共計21小時，昨日凌晨1時的「紅眼協商」長達11小時，機師工會提出5大訴求中，僅在疲勞航班派遣議題取得初步共識，剩下4項訴求包含國籍副機師升訓、禁搭便車條款、撤換不稱職主管以及比照長榮航空保證第13個月全薪。

【10:00】交通部政次王國材在會議一開始，他率先問說，大家昨天有沒有睡好？然後呼聲請大家幫昨天流鼻血中途離場的華航善經理鼓掌。他說，今天是情人節，勞資關係其實也像情人一樣，偶爾會有小吵或大吵，希望今天過後，大家都能互相愛著對方、永浴愛河。

王國材說，這5項訴求中，有關疲勞航班的議題，昨天也處理好了，其餘第2至5項都有關公司制度、福利或勞動法令的解釋，交通部也邀集勞動部次長到場。

▲華航機師罷工，勞資座談會議。（圖／記者季相儒攝）

機師工會8日上午6時正式展開罷工，與資方在9日、11日及13日進行3度協商，前面兩次都破局。第3次協商在13日深夜凌晨1點起挑燈夜戰將近11小時，最終在疲勞航班中取得共識。華航資方同意5條航線增派人力或改過夜，包括安克拉治-紐約、台北-帛琉、台北-西安改3人派遣；台北-關島原3人派遣來回班改2人派遣，可過夜；重慶紅眼貨機改4人派遣。