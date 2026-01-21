蔡英文Threads「海巡神回應」一次看　3個字就破15萬讚

記者黃翊婷／綜合報導

前總統蔡英文近期經常在社群平台Threads上與網友留言互動，內容也比過往更加生動、接地氣，例如有網友詢問會給機車駕照考5次的人什麼建議，她回答「騎車要注意安全」；網友推薦冰淇淋加香菜好吃，她直言「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」；甚至她只是留言3個字「留友看」，就獲得15萬人按讚。

▲蔡英文近期在社群平台上十分活躍。（資料照／記者林敬旻攝）

蔡英文在Threads上的簡介中提到，「家有5狗2貓，宵夜喜歡吃泡麵，以前是蔡教授，現在是已經畢業的小英總統」，近期她經常在社群平台上與網友留言互動，由於留言內容都很幽默，還被網友調侃她網路用太多、要把手機收走等等。

《東森新媒體ETtoday》整理出蔡英文近期的10則神回應，詳細如下：

1、網友討論台灣歷任總統名字都很罕見，蔡英文回應，「叫英文很奇怪嗎？」

2、母校學妹詢問中山女高的英文考試是否一直很難、需要被拯救時，蔡英文回答，「我高中成績也是倒數的。」

3、網友詢問會給機車駕照考5次才會過的人什麼建議，蔡英文說，「騎車要注意安全。」

4、網友詢問如果不考慮錢，最想立刻做什麼？蔡英文反問，「沒人考慮做總統嗎？」

5、網友推薦冰淇淋加香菜很好吃，蔡英文表示，「我喜歡餐後來一點冰淇淋，我也喜歡香菜，但是香菜加冰淇淋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法。」

6、韓國網友分享來台灣旅行吃的美食，蔡英文推薦，「你也可以試著在吃台灣小吃的時候，加兩倍的香菜，會很有台灣味。」

7、女童剪了蔡英文髮型，蔡英文大讚女童寫作業有氣勢，「未來當總統也不是問題。」

8、總統賴清德聊台灣AI發展，提到蔡英文的蔡（Tsai）裡也有「AI」，蔡英文回應，「我的蔡裡面，還有英文。」

9、副總統蕭美琴發文分享與台美圓夢青年的交流，蔡英文留下3個字「留友看」。（留友看的意思是指該貼文內容很棒，值得分享給朋友。）

10、高雄市長陳其邁發文分享與栃木縣知事一起吃冰，蔡英文說，「這種吃冰的好康時候，怎麼就沒有打電話給我？」