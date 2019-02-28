228連假首日車潮估7時起湧現　6路段恐塞爆「開車時間最慘增5倍」

▲228連假首日，北部國道南下路況預報。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

228連假正式展開，高公局表示，假期第1日，預估國道總延車公里為118百萬車公里，是平日87百萬車公里的1.4倍。預判上午7時後車流陸續湧現，南下6大路段為重點壅塞路段路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

高公局表示，連假首日車流預判自上午7時後陸續湧現，重點壅塞路段包括國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，會較節省寶貴時間。

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▲228連假首日，中部國道南下路況預報。（圖／高公局提供）

2/28重點壅塞路段及增加旅行時間倍數

國1－上午南向

8-13 時楊梅-新竹系統（5倍）

9-13 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

國3－上午南向

8-13 時三鶯-關西（4倍）

9-13 時茄冬-西濱（4倍）

10-13 時烏日-霧峰（4倍）

國5－上午南向

6-16 時南港系統-坪林（5倍）

▲高公局表示，228連假首日車潮，預估7時起陸續湧現。（圖／資料照／高公局提供）

相關疏導措施包括：7-12時國1內湖至頭份（包括高架）、國3木柵至香山及國5南港系統至坪林南向入口高乘載管制；全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南下入口匝道；單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩…等。

假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國 3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議儘量利用省縣道，不要上國道。