沒手機的年代「蹲廁所時都在做什麼？」　網答案爆共鳴：放一堆

▲沒有智慧型手機時，蹲廁所的時間會做什麼？（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

現代人手機不離身，許多人連上廁所，也習慣帶著手機進去，在「醞釀」的過程中，滑社群或看影片。不過，近日有網友好奇發文詢問，在那個沒有智慧型手機的年代，大家蹲馬桶時都在做什麼？貼文曝光後，引起討論。

沒智慧型手機的時代，蹲馬桶都在做什麼？

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「以前沒手機大便都在幹嘛？」為標題發文，指出他印象中在沒有手機的時期，上大號都特別快，因為坐在馬桶上相當無聊。他也回憶，當時為了殺時間，似乎就是看看《遊戲世界》、《第三波》或報紙，大家沒手機時，蹲馬桶的時間都在做什麼？

網友看書、看成分表、背東西

貼文曝光後，大部分的網友都會看小說、漫畫或報紙，「漫畫啊，我廁所最少擺三本」、「小說跟漫畫，而且大便時記憶力最強」、「雜誌或小說」、「老人家看報紙，年輕人看小說、漫畫」、「看漫畫或雜誌啊」、「我家廁所有書櫃，你敢信」、「廁所裡面都放一堆漫畫」、「看漫畫，要大便就帶一本進去」。

還有網友回應，「看沐浴乳洗髮精成分表」、「看洗髮精沐浴乳成分」、「背沐浴乳的成分表」、「原來不是只有我在看沐浴乳、洗髮精成分」、「研究衛生紙包裝」、「後來有傳統手機後就玩玩內建小遊戲」、「好像還有唱歌」、「看化學的公式表（有護貝）」、「報章雜誌上填字遊戲」、「背元素週期表」、「英文單字表」。話題引起討論。