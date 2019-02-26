朱立倫開砲：民進黨「長期打反核旗號執政」為何不廢核？

▲前新北市長朱立倫接受《POP大國民》蔡詩萍專訪。（圖／Pop提供）

記者羅婉庭／台北報導

對於民進黨大動作抨擊新北市長朱立倫將「重啟核四」那入能源政策選項，他受訪表示，民進黨「長期打著反核的旗號執政」那為什麼不廢核，如同一直以來以「台獨」神主牌執政，卻不敢宣布台獨，「就是一個騙」。

朱立倫26日下午接受廣播專訪，對於能源議題，他強調執政黨不能再騙民眾了，不應將核廢料處理推往地方政府，更不滿民進黨以此來攻擊他，也向行政院長蘇貞昌提出質疑，「為什麼不廢核」？

朱立倫也提到，現在的自己沒有過去市長或黨主席的包袱，可以做自己，但他也「不會執著非我莫屬」，他認為，面對2020的共同認知是「台灣不能輸」，人民希望扭轉民進黨的錯誤政策。

他說，若自己是代表提名就存在「一定要贏得勝選」的心態；如果不是，資源就灌在黨提名的人選上。主持人提到2015換柱爭議，朱立倫表示如果重新走過一遭，「也許當時就該全力衝刺」，他直言，雖然有違當時新北市市民期望與破了自己承諾，應早一點下定決心，面對挑戰。

朱立倫表示表態參選，從主觀意願與客觀條件都非常重要。朱立倫肯定吳敦義、王金平在政界的資歷與經驗，「他們是長輩、是前輩需要給予肯定」；他認為，以自己財經學者出身，並擁有16年行政首長經驗與黨職，無論從民眾或他個人的角度「都是夠的」。



對於「財經出身」與其他法政背景者的差異為何？朱立倫認為「財經思考沒有意識形態」，他以能源政策說明，說明如果能源重新配比，當然比須保存所有選項，「包括重啟核四」。

對於九二共識的看法，朱立倫表示，國民黨的立場是九二共識是基礎，兩岸真正要的和平、民主、繁榮。他則提出三個主張：一是堅持中華民國，不要掛羊頭賣夠肉，二是對中華文化感到驕傲，並發揚中華文化精隨特色，第三則是兩岸不要再惡鬥，共創中華文化的經濟繁榮。