三重萬人造勢創舉！侯友宜準時致電支持　禿子、漢子、燕子湊齊

記者羅婉庭／新北報導

國民黨新北市三重區立委補選參選人鄭世維23日造勢活動，一到下午5點，高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、鄭世維牽手「大進場」，引爆造勢現場最高潮，台上帶著民眾喊，支持「燕子、漢子、禿子、土包子！」，侯友宜也準時致電表示支持，禿子、漢子、燕子湊齊！

立法委員江啟臣、李彥秀、王育敏、柯志恩、蔣萬安都到場站台致辭，鄭世維到場前，造勢現場已開唱「夜襲」、「高山青」、「愛拚才會贏」，紛紛搖旗高喊「鄭世維凍蒜！」，表演節目已開始進行。主辦單位表示，目前聚集民眾已破萬，這場造勢原預計邀請「韓國瑜、盧秀燕、侯友宜」合體站台，但侯友宜因腰傷確定不會出席。

不少民眾得知高雄市長韓國瑜要北上站台，紛紛來到現場支持，年長者也不畏天寒，依然熱情歡呼。據了解，台中有支持者包車早上八點就出發，北上參加造勢，還有一位年80的老奶奶，帶著國旗圍巾、國旗毛帽，一早從新竹獨自搭車來到三重，只為一睹韓國瑜本人。

但是大進場時現場民眾太興奮，造成一起摔傷意外，老太太站到塑膠椅子上為了親眼看到禿子韓國瑜，沒站穩摔下來，倒地無法動彈、嘴唇發白，民眾立即協助叫救護車，已送醫治療。

▲鄭世維造勢活動，包子端上台。（圖／攝影中心攝）

▲鄭世維造勢活動，侯友宜致電隔空支持。（圖／攝影中心攝）