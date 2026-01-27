　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

告贏周玉蔻獲賠180萬　李紀珠4點聲明：詆毁名譽絕不寬貸

▲李紀珠出席兩岸企業家峰會年會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲李紀珠不滿名譽遭抹黑，控告周玉蔻等人求償勝訴。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者劉昌松／台北報導

金管會前副主委李紀珠控告《放言》總編輯周玉蔻等人，以獨家報導方式，發表多篇不實文章，攻擊她在新光金控任職時的績效表現，對她的名節、專業及操守進行全面性毀滅，台北地院審理後，判決周玉蔻等人共要賠償李紀珠180萬元，消息曝光後，李紀珠發表4點聲明，強調捍衛名譽的決心。

以下為李紀珠聲明全文：

一、 被告放言雜誌總編輯周玉蔻及資深撰稿記者陳依旻，為了賺取媒體流量獲得個人私利，於一個月內連續惡意密集撰寫「明知不為事實」「甚且是惡意杜撰」之「數十篇」負面報導，以《放、獨家》為名，對李紀珠女士之女性名節、專業能力及個人操守進行全面性人格毁滅，手段極其卑劣。日前，經臺北地方法院判決認定周玉蔻及陳依旻發表之不實言論（報導）確實侵害原告之名譽權，故其等應負損害賠償責任，其中周玉蔻、陳依旻及放言傳媒公司，應連帶給付原告台幣120萬元，另被告周玉蔻及放言傳媒公司應再連帶給付原告60萬元，，並在媒體刊登原告（李紀珠）勝訴啓事內容，以回復原告名譽。

二、原告畢生潔身自愛，自律甚嚴，不論公、私領域皆光明磊落，坦蕩無私，過往專業表現及操守亦頗受社會肯定；在私領域中嚴????自持、珍惜個人形象，尤其涉及女性名節，絕不容許外界有任何模糊不清之影射。而於工作場域，不論任職於學界、政界抑或產業界之各項職務，皆全心投入、謹慎處事，以期不負所託及社會期待，而過往專業表現及操守亦頗受社會肯定（詳見附件一；原告歷任工作之表現）；而原告過往如此，任職新光金控股份有限公司副董事長期間自必復然（詳見附件二；原告任職新光金控及新光人壽之績效）。

三、在此，原告亦敬請各媒體過去若有涉及侵害原告名譽之報導內容，請儘速刪除，同時原告亦鄭重聲明，「不論過去或未來，若經發現涉有詆毁原告名譽者，尤其涉及女性名節者，原告必定依法究辦絕不寬貸」。

四、二位被告不但惡意杜撰不實訊息，且已明知所撰報導內容不實，卻仍刻意扭曲或掩蓋真實，並以卑劣不堪之言辭密集撰文詆毁本案原告，顯然是具有特定目的之惡意行為。
（－）被告周玉蔻為捏造知名人士不實相關報導以謀取私利之累犯，既便已多次遭到法院制裁，卻仍重操故技。原告與周玉蔻素不相識亦無往來，且被告周玉蔻明知女性名節對於單身職業女性，不論於事業發展及個人生活都有著極大的影響，卻屢次於其擔任總編輯之媒體，杜撰不實訊息中傷原告，其心可誅。例如早於2000年周玉蔻擔任某週刊總編輯時，即曾捏造不實報導中傷原告名節，後周玉蔻雖於同刊物上「刊登道歉啟示」，對原告表達歉意及澄清事實，但對於其「承諾日後若有其他電子或平面媒體有相關錯誤報導內容，被告周玉蔻負有積極主動澄清之義務，但其卻並未確實執行」，致使原告過去20餘年屢遭該則不實報導之糾纏，此對身為單身女性且為公眾人物之原告，造成莫大傷害。而今周玉蔻又再度指示旗下記者故伎重施，實罪無可恕。
（二）資深撰稿記者陳依旻為主要負責新光金控相關報導之記者，不論從新光金控公司在證券交易所公開發表之重大資訊、每月公布之財報以及每季法人說明會，甚至主管機關金管會每周二及周四固定召開之記者會，皆可極易查原告任職新光金控以及新光人壽之具體貢獻成果（詳見附件二；原告任職新光金控及新光人壽期間具體績效）；然陳依旻及周玉蔻等人卻扭曲事實，惡意詆毁原告至新光金控及新光人壽之專業貢獻。


附件一 (原告歷任工作職務表現)

原告於任職新光金控及新光人壽副董事長任內，有具體改善成效外（參見下述），事實上，原告在其過往之每一個工作上皆盡心盡力，亦多獲得相當之肯定，例如原告於26歲完成博士學位後，進入國立政治大學經濟系擔任教授期間，曾獲得國立政治大學傑出研究教授獎及多次年度最佳論文獎，並受聘為海外知名大學國際諮詢委員。原告在擔任立法委員期間，更受「商業周刊」評鑒為立法院第六屆(當屆)財經立法委員第一名，並於該周刊列為封面報導；同時，亦受「天下雜誌」評鑒為當屆最優良的之財經立委，亦對原告作專題報導。此外，原告任職台灣銀行董事長期間，戮力改革所獲各項成果，更獲美國哈佛大學商學院撰寫成哈佛大學教學個案（case study)，原告亦係台灣金融界唯一被撰寫成哈佛商學院教學個案之銀行家；且原告亦係國內極少數受邀擔任國際重要獎項之評審，以及大型國際金融論壇之理事或演講嘉賓。
此外，原告曾當選世界十大傑出青年（法國坎城頒獎）及台灣十大傑出青年、行政院一等功蹟獎章、美國艾森豪奬台灣第一位女性得獎人、李國鼎獎章，並曾獲選為台灣玉山科技協會（第一位女性）理事長、全球玉山科技協會理事長、中華民國銀行公會理事長以及中華民國壽險公會副理事長、中華民國十大傑出青年當選人恊會會長（唯一女性）、台灣Fulbright 恊會理事長（唯一女性）、台灣哈佛校友會副會長等職務。且因擔任台灣傅爾布萊特學友會理事長之卓越表現，讓原告由全球100多國Fulbright 恊會成員中脫穎而出，受邀擔任全球傅爾布萊特獎（Fulbright prize）7位決選委員之一，並受邀至德國柏林上台頒獎給年度得獎人德國總理梅克爾（Angela Merkel）。此外，原告亦曾因長期投入志工服務，獲國際志工協會頒贈世界志願服務之星。因此，原告過往如此，任職新光金控股份有限公司副董事長期間自必復然。

附件二（原告任職新光金控及新光人壽期間之績效）
1. 新光金控公司係以人壽保險公司為主體之金控集團，旗下人壽保險子公司即新光人壽公司成立已60年餘，保戶共300餘萬、資產近4兆元，占新光金控公司總資產70%以上，負有重大社會責任。新光金控公司董事長吳東進曾多次邀請原告進入新光集團服務，惟原告因已另有人生規劃，故予婉謝，直迄吳東進董事長告知原告表示：新光人壽公司經營已陷入極大困境，而主管機關(金管會)即將再度發函對新光人壽公司做更嚴格監管措施。茲因原告曾擔任金管會副主委之職務，當時本就對新光人壽公司經營之困境有所了解。尤其，原告服務於金管會時，曾參與國華人壽保險公司之接管及處分事宜，當時政府及社會大眾對於國華人壽公司之經營不善，均付出非常沉重之代價，金管會不但給予最後得標合併者多項監理寬容措施，政府仍賠付883億餘元。此外，原告深知在軍、公、教退休金皆已被大幅刪減之情形下，不論新光人壽公司保戶、股東、政府及社會大眾，均無力再承受一個保戶人數、資產規模皆遠超國華人壽公司之保險公司陷入困境。因此，原告在進一步求證主管機關金管會，確認新光人壽公司確實已陷入更嚴重之惡化後，基於對社會之使命感，改變原本生涯規劃，選擇在新光金控集團最艱困時刻至新光集團服務，亦正是基於此一使命感，原告在新光金控公司及新光人壽公司服務期間，平均每日工作逾12小時以上，犧牲假日，日以繼晷，全心投入挽救新光金控集團之工作。
2. 原告任職新光金控公司及新光人壽公司期間，承蒙董事支持及同仁們齊心協力，新光人壽及新光金控在獲利、股價以及各項財務、業務指標皆明顯改善，並且免於被信用評等公司降低信用評等的風險。雖然令人遺憾，新光金控及新光人壽於原告離開二年後，新光人壽及新光金控獲利又跌回所有上市金控最後一名；然而原告離開前二公司轉任新光銀行擔任副董事長期間，新光銀行獲利亦創歷史新高。由此可證，原告在金融業經營上之專業能力。
(1) 依客觀統計資料可證明，於原告加入新光集團後，經原告與董事及同仁共同努力下，新光金控公司之績效有明顯改善，如新光金控公司之每股盈餘(EPS)，由原告上任前縱然賣掉如A11等多棟商業大樓後，仍為上市金控公司之最後一名（第15名），轉為在未出售任何商業大樓之情況下，每年排名穩定往前提升2至3名；而至109年11月底（按，原告12月離開新光金控公司及新光人壽公司時），新光金控公司之EPS已上升至所有金控公司之第6名，而新光金控公司之股價亦由原告上任前之6.2元，曾上升至最高點12.7元，且因新光金控股價上升，故新光金控得以採換股方式完成元富證券100%併購，並且讓庫藏股得以釋出，降低減資壓力且同仁獲得意外小財；此外，因獲利增加，新光人壽每股淨值由12.7上升至24元，淨值資產比亦由105年3.3%上升至109年5.33%，而且新光人壽公司原處於被降低信用評等邊緣之重要指標亦獲得顯著改善，例如：利息保障倍數由原先4上升至12.3，負債淨值比重由30.4降為19.1；由於諸多財務、業務指標皆具體改善，使得新光金控公司及新光人壽公司得以避免被降低信用評等而走入惡性循環之風險。
(2) 此外，該期間新光金控公司及新光人壽公司基本體質亦日漸好轉，例如由於積極調整保單銷售結構及幣別，使得新光人壽之匯兌成本及利率風險得以降低，例如：新光人壽之外幣保單之初年度保費之占率由20.7%，上升至原告離職時之73.5%；此外，原告在職期間所新開拓之銀行通路保費收入，亦已增至新光人壽公司全體銀行銷售通路近20%。此外，新光人壽公司之負債成本逐年下降，由105年的4.37%下降至109年底的3.83%，損益兩平點亦逐年改善；大陸新光海航子公司亦順利取得大陸保監會同意股權轉換，降低新光人壽持股，減少每年約1億人民幣損失；而新光金控公司每年亦皆依主管機關同意之增資金額順利完成增資，淨值大幅提升，接軌IFR17準備金缺口不斷縮小，由於諸多指標皆不斷改善，使得新光金控及新光人壽免於立即被降低信用評等風險，而金管會亦降低要求新光人壽總經理率隊赴金管會報告之固定頻率。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
五分埔小開為愛槓上國中同學　懷疑知名潤餅少東是第三者怒潑漆
鈔票改版票選首日萬人擠爆網站　「驗證碼收不到」央行緊急回應
五福旅遊遭駭「23GB個資外洩」　業者證實了
百萬YTR DK妻「疑長惡性腫塊」：已做心理準備
陳漢典出身法律世家！名字起源曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

五分埔小開為愛槓上國中同學　懷疑知名潤餅少東是第三者怒潑漆

假買真搶！衝汐止闖銀樓奪23萬金鍊　變賣分女友不到2小時落網

告贏周玉蔻獲賠180萬　李紀珠4點聲明：詆毁名譽絕不寬貸

學霸女警嗆殺盧秀燕「父控分局霸凌」　長官拿一張公文無奈回應

拆夥被索2700萬！太陽聯盟出動黑衣隊　裝GPS追殺再送花生禮盒

離奇12分鐘曝光！學霸男全程沉默　連傳詭異「叩」聲被丟包輾斃

快訊／南檢同步抗告！無良董座1200萬交保　不一定能在家過年

全台首宗「空拍機投毒」！農場主報復同業...害羊駝等3死多傷

高雄資源回收廠大火原因曝！竟是切割作業釀禍　最重開罰500萬

村民人車摔落砂卡礑步道邊坡　太管處籲勿入：震損後已封閉

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

曲艾玲昔遭虧「遮瑕厚到像水泥漆」　公開55歲青春昇華：改變不是虛榮

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留

五分埔小開為愛槓上國中同學　懷疑知名潤餅少東是第三者怒潑漆

假買真搶！衝汐止闖銀樓奪23萬金鍊　變賣分女友不到2小時落網

告贏周玉蔻獲賠180萬　李紀珠4點聲明：詆毁名譽絕不寬貸

學霸女警嗆殺盧秀燕「父控分局霸凌」　長官拿一張公文無奈回應

拆夥被索2700萬！太陽聯盟出動黑衣隊　裝GPS追殺再送花生禮盒

離奇12分鐘曝光！學霸男全程沉默　連傳詭異「叩」聲被丟包輾斃

快訊／南檢同步抗告！無良董座1200萬交保　不一定能在家過年

全台首宗「空拍機投毒」！農場主報復同業...害羊駝等3死多傷

高雄資源回收廠大火原因曝！竟是切割作業釀禍　最重開罰500萬

村民人車摔落砂卡礑步道邊坡　太管處籲勿入：震損後已封閉

絕世好尪買彩券中大獎「3770萬全給老婆」　隔天繼續上班

五分埔小開為愛槓上國中同學　懷疑知名潤餅少東是第三者怒潑漆

鈔票改版票選首日萬人擠爆網站　「驗證碼收不到」央行緊急回應

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

接見美台商會　卓榮泰：全力與國會溝通軍購特別預算

假買真搶！衝汐止闖銀樓奪23萬金鍊　變賣分女友不到2小時落網

五福旅遊遭駭「23GB個資外洩」　業者證實：已向警局報案

百萬YTR DK妻「疑長惡性腫塊」　健檢2小時被急Call：已做心理準備

澳網女單最大冷門！第3種子高芙慘遭斯維托麗娜直落二橫掃出局

東森集團全員AI升級鑑別通過率95%　王令麟：三年AI轉型、年省5億

【我還要吃！】鸚鵡寶寶吃太快沒感覺飽　狂大叫要再吃

社會熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

京元電驚爆內賊損失1.2億　工程師盜賣50片電路板

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

分屍女建商被判死　死囚歐陽榕病逝

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

郁方噙淚聲援剴剴　嗆廢死：你們真該被廢掉

即／議員黃紹庭詐助理費　二審仍獲緩刑5年

「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

5女樂手遭AI換臉變淫片主角　攝影師認罪、共犯死了

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

更多熱門

相關新聞

報導攻擊「最美副董」　周玉蔻要連帶賠180萬

報導攻擊「最美副董」　周玉蔻要連帶賠180萬

網路媒體《放言》從2020年到2022年間，接連刊登40篇報導，質疑金管會前副主委李紀珠，在新光金控任職期間的治理績效不彰，李紀珠不滿未經查證的報導損害名聲，憤而提告，台北地院審理後，判決《放言》與總編輯周玉蔻等人要分別連帶賠償李紀珠共180萬元，並須撤下相關報導、刊登李紀珠獲得勝訴啟示。

周玉蔻示警綠營：免費營養午餐將大屠殺2026　小心蔣萬安直攻2028

周玉蔻示警綠營：免費營養午餐將大屠殺2026　小心蔣萬安直攻2028

讚蔣萬安免費營養午餐政策厲害　周玉蔻：綠營縣市長候選人該跟進

讚蔣萬安免費營養午餐政策厲害　周玉蔻：綠營縣市長候選人該跟進

分析柯文哲赴立院目的　周玉蔻：試探和賴清德換取官司沒事的劇本

分析柯文哲赴立院目的　周玉蔻：試探和賴清德換取官司沒事的劇本

轟藍白推「兒童帳戶」騙選票　周玉蔻：黃國昌最新巴結對象是鄭麗文

轟藍白推「兒童帳戶」騙選票　周玉蔻：黃國昌最新巴結對象是鄭麗文

關鍵字：

李紀珠周玉蔻放言名譽操守

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

王子神隱3個月「終於露面了」！

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面