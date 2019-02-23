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三萬人暴動看韓國瑜　散場失物招領應有盡有：鞋子、板凳、便當袋

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▲▼國民黨立委參選人鄭世維造勢活動，散場後失物招領。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委參選人鄭世維造勢活動，散場後失物招領。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨新北市三重區立委補選參選人鄭世維23日造勢活動，一到下午5點，高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、鄭世維牽手「大進場」，引爆造勢現場最高潮，現場造成推擠，群眾如保齡球般跌倒，十場面十分混亂，因此散場後舞台上的失物招領物品應有盡有，鞋子、板凳、便當袋、手機、鑰匙串、帽子等。

韓國瑜北上相挺鄭世維，活動下午3點30分開始，人潮一早10點就開始聚集，傍晚5點主辦單位宣布人數已破3萬人。韓國瑜進場時受到支持者熱烈歡迎，到舞台短短180公尺走了近15分鐘，有民眾為一賭韓國瑜風采，站到椅子上卻不慎摔下，已叫救護車送醫。

韓國瑜上台則說，2018九合一選舉，選民給所有政治人物上了一課，民進黨全面執政，各行各業的民眾越過越辛苦，人家把票投給你，你就要好好努力，不能在讓國家這樣下去，呼籲民眾支持鄭世維站上立法院，為三重鄉親服務。

韓國瑜強調，鄭世維的當選代表三重鄉親的大勝利，他的當選不是他個人的當選、是台灣政治要走向善良與正向的代表，呼籲選民，投給他、給中華民國一個機會。鄭世維回應，那天要投給名字三個字的，不要投給兩個字的。

盧秀燕致詞時表示，很多民眾覺得「漢子」侯友宜沒來很可惜，但今天其實還是三子，除了原本的禿子、燕子外，還有「包子」鄭世維，希望大家能投票讓鄭世維進立法院，成為國會的小太陽，並送上台中名產太陽餅祝福。

▲▼國民黨立委參選人鄭世維造勢活動，散場後失物招領。（圖／記者林敬旻攝）

▲散場後各種款式鞋子招領中。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼民眾鞋子不見，改穿塑膠袋。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾鞋子不見，改穿塑膠袋。（圖／記者林敬旻攝）

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