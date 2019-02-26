韓國瑜提醒少談政治　潘恆旭：Yes Sir！清明節後一個月一次

▲潘恆旭表示要談政治問題，那就清明節吃完春捲再來聊吧 。（圖／記者賴君欣攝）

記者賴君欣／高雄報導

高雄市觀光局長潘恒旭日前曾因談到政治議題，引發各界議論，高雄市長韓國瑜在出訪星馬前，要求潘恒旭少談政治，現在面對政治議題時，潘恆旭說，「市長有要我清明節前不要針對政治發言，大家問我請在清明節後」，不過現在記者繼續追問為何是清明節後，潘恆旭認為應該想要他少回應政治問題，那就一個月一次。

潘恆旭在25日參加「2019打狗包子爭霸賽」時，被問到韓國瑜有特別叮嚀他，清明掃墓前，不要針對政治發言，當時潘恆旭還特別說，清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。至於為何是清明節前不要政治發言，潘恆旭立即說「以拖待變吧」，隨後有補了一句「沒有啦！」

▲潘恆旭表示要談政治問題，那就清明節吃完春捲再來聊吧 。（圖／記者賴君欣攝）

不過就在隔一天後，記者又繼續追問為何是在清明節前，潘恆旭回應：「清明節會舉辦十大春捲比賽，吃完了春捲我們再聊政治吧」！隨後潘恆旭解釋自己跟市長開玩笑說，有關於政治評論，他就一個月一次，就是「一個月來一次就好了」，或是喜年來送蛋捲也可以，一年來一次也可以，不過面對市長的提醒，潘恆旭強調那就一個月一次就好了。