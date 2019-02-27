張安樂備好棺材衝立院抗議台獨　黃安微博大讚力挺

▲統一促進黨張安樂等人帶棺材前往立法院抗議。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂26日上午備好棺材充立法院抗議，強調自己願為兩岸和平統一而死，怒嗆行政院長蘇貞昌，「你要為台獨死可以，但不要讓老百姓為台獨死」。

蘇貞昌日前接受國民黨立委賴士葆詢問，若戰爭發生時海底電纜被切斷該如何因應，蘇貞昌回應，「戰爭不只網路，所以要有態度，就要做戰爭準備，才能得到和平」，甚至說「剩一隻掃帚我都跟你（中國大陸）拼，攻打台灣要付出代價，台灣人不是被嚇大的」，此說法引發國民黨痛批蘇貞昌將戰爭當兒戲。

統促黨25日發新聞稿怒問，「民進黨官員們的子女有哪個在部隊？不是當民代就是坐領高薪，或乾脆躲在國外，萬一戰爭爆發，死的都是別人的子女」；張安樂則稱，願為兩岸和平統一隨時奉獻生命，並準備好棺材以示決心，怒批「蔡英文、賴清德、蘇貞昌、嚴德發，你們的棺材與決心在哪」？

張安樂26日抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌，要戰到一兵一卒，那表示大家都犧牲了，誰是那一兵一卒，是嚴德發、蘇貞昌，大家都給他們做砲灰，民進黨官員們的子女有哪個在部隊？很多都到國營企業坐領高薪，他們要打仗他們自己去，「我準備棺材，為了台灣老白姓，我死沒關係。」

張安樂表示，萬一兩岸發生戰爭，他會到前線去，希望阻止戰爭，雙方坐下來談。張安樂說，希望你們把棺材準備好，要把棺材準備好，2300萬人不要棺材，只要準備5人棺材就好，展示你們的決心，「你們要搞台獨，敢為台獨死嗎？」不要叫無辜老百姓為你們的權勢負責，嗆蘇貞昌你拿掃帚幹嘛？我們都死了你要掃我們的骨灰嗎？「要搞台獨你自己死，我敢衝第一線為統一死，就問你們敢不敢」。

不過，衝突的抗議現場也出現插曲，張安樂帶棺材到場，群眾要把棺材從貨車上拿下，遭到警方制止，而張安樂下車一度沒站穩，不慎失足跌入棺材，小弟趕緊護駕連喊好幾次「保護總裁」，警方最後硬是將棺材塞回車上。

針對張安樂抗議台獨事件，有「台獨剋星」封號的藝人黃安，在微博發文大讚張安樂，還以《黃帝陰符經》隱喻，他認為，同為中華兒女，引得「天殺、地殺、人殺齊發」，給它們預備棺材剛剛好而已，跟你說人話你聽不懂，那就去做鬼吧！

▲黃安力挺張安樂抗議台獨。（圖／翻攝黃安微博）