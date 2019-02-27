　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張安樂備好棺材衝立院抗議台獨　黃安微博大讚力挺

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

 ▲▼統一促進黨張安樂等人帶棺材前往立法院抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一促進黨張安樂等人帶棺材前往立法院抗議。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂26日上午備好棺材充立法院抗議，強調自己願為兩岸和平統一而死，怒嗆行政院長蘇貞昌，「你要為台獨死可以，但不要讓老百姓為台獨死」。

蘇貞昌日前接受國民黨立委賴士葆詢問，若戰爭發生時海底電纜被切斷該如何因應，蘇貞昌回應，「戰爭不只網路，所以要有態度，就要做戰爭準備，才能得到和平」，甚至說「剩一隻掃帚我都跟你（中國大陸）拼，攻打台灣要付出代價，台灣人不是被嚇大的」，此說法引發國民黨痛批蘇貞昌將戰爭當兒戲。

統促黨25日發新聞稿怒問，「民進黨官員們的子女有哪個在部隊？不是當民代就是坐領高薪，或乾脆躲在國外，萬一戰爭爆發，死的都是別人的子女」；張安樂則稱，願為兩岸和平統一隨時奉獻生命，並準備好棺材以示決心，怒批「蔡英文、賴清德、蘇貞昌、嚴德發，你們的棺材與決心在哪」？

▲▼統一促進黨張安樂等人帶掃把、棺材前往立法院抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

張安樂26日抬棺率眾衝立法院，嗆蘇貞昌，要戰到一兵一卒，那表示大家都犧牲了，誰是那一兵一卒，是嚴德發、蘇貞昌，大家都給他們做砲灰，民進黨官員們的子女有哪個在部隊？很多都到國營企業坐領高薪，他們要打仗他們自己去，「我準備棺材，為了台灣老白姓，我死沒關係。」

▲▼統一促進黨張安樂等人帶棺材前往立法院抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

張安樂表示，萬一兩岸發生戰爭，他會到前線去，希望阻止戰爭，雙方坐下來談。張安樂說，希望你們把棺材準備好，要把棺材準備好，2300萬人不要棺材，只要準備5人棺材就好，展示你們的決心，「你們要搞台獨，敢為台獨死嗎？」不要叫無辜老百姓為你們的權勢負責，嗆蘇貞昌你拿掃帚幹嘛？我們都死了你要掃我們的骨灰嗎？「要搞台獨你自己死，我敢衝第一線為統一死，就問你們敢不敢」。

▲▼統一促進黨張安樂等人帶棺材前往立法院抗議。（圖／記者林敬旻攝）

不過，衝突的抗議現場也出現插曲，張安樂帶棺材到場，群眾要把棺材從貨車上拿下，遭到警方制止，而張安樂下車一度沒站穩，不慎失足跌入棺材，小弟趕緊護駕連喊好幾次「保護總裁」，警方最後硬是將棺材塞回車上。

針對張安樂抗議台獨事件，有「台獨剋星」封號的藝人黃安，在微博發文大讚張安樂，還以《黃帝陰符經》隱喻，他認為，同為中華兒女，引得「天殺、地殺、人殺齊發」，給它們預備棺材剛剛好而已，跟你說人話你聽不懂，那就去做鬼吧！

▲▼黃安力挺張安樂抗議台獨。（圖／翻攝黃安微博）

▲黃安力挺張安樂抗議台獨。（圖／翻攝黃安微博）

ET快訊
「春遊補助」4月上路！住宿不分年齡每人現省500　全台皆適用
川普專機抵達越南！「川金二會」27日正式登場

關鍵字：張安樂,蘇貞昌,黃安

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

硬起來幹到底！吳子嘉「反彈超大」怒吼民進黨：你踢到馬蜂窩了

一公布高雄民調陳其邁就掛了！ 吳子嘉罵韓國瑜「草包」被告沒人幫

遭開除黨籍！吳子嘉嗆「我跟你幹到底」　繼續爆料陳菊秘書趙嘉寶

張安樂備好棺材衝立院抗議台獨　黃安微博大讚力挺

周錫瑋喊二階段初選　國民黨總統要拚有感「最強、最接地氣、最有溫度」

跌倒是老人第2大死因！　立委陳怡潔酸白狼：站在貨車上很危險

台語挑戰賽考倒謝龍介！看到「狐獴」皺眉頭　下一秒這樣翻也算對

韓國瑜提醒少談政治　潘恆旭：Yes Sir！清明節後一個月一次

「超級邁粉」歌手林宗興開唱　潘恆旭：「愛與包容」高雄小孩

吳子嘉遭開除黨籍　柯志恩批：忠言逆耳讓總統不開心嗎？

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

《延禧》吳謹言、洪堯親密照流出！　 相機螢幕疑反射「接吻畫面」

硬起來幹到底！吳子嘉「反彈超大」怒吼民進黨：你踢到馬蜂窩了

一公布高雄民調陳其邁就掛了！ 吳子嘉罵韓國瑜「草包」被告沒人幫

遭開除黨籍！吳子嘉嗆「我跟你幹到底」　繼續爆料陳菊秘書趙嘉寶

張安樂備好棺材衝立院抗議台獨　黃安微博大讚力挺

周錫瑋喊二階段初選　國民黨總統要拚有感「最強、最接地氣、最有溫度」

跌倒是老人第2大死因！　立委陳怡潔酸白狼：站在貨車上很危險

台語挑戰賽考倒謝龍介！看到「狐獴」皺眉頭　下一秒這樣翻也算對

韓國瑜提醒少談政治　潘恆旭：Yes Sir！清明節後一個月一次

「超級邁粉」歌手林宗興開唱　潘恆旭：「愛與包容」高雄小孩

吳子嘉遭開除黨籍　柯志恩批：忠言逆耳讓總統不開心嗎？

賤嘴死侍話超多！《名偵探皮卡丘》正式預告「伊布藍眼睛」帥炸

南部男「月薪5萬」超自豪！台北妹「1句話質疑」嗆翻…他秒懷疑人生

性醜聞纏身！勞凱利德國演唱會被取消　律師：會向法院爭取演出

硬起來幹到底！吳子嘉「反彈超大」怒吼民進黨：你踢到馬蜂窩了

快訊／貨車國道翻覆躺護欄　目擊駕駛驚呆：SHXT！好多馬鈴薯

粉絲慘摔割傷臉！女星心疼哭了「親自陪跑3家醫院」　滿手沾血：沒關係，我來

大專足聯／台體一度落後再扳平　江信隆掉淚：原本以為會輸

大專足聯／PK4球沒擋下銘傳無緣4強　門將落淚：有輸過沒怕過

醫外遇PO靠北女友！超渣舉動100%吻合《炮仔聲》　釣出男星「神回覆」

美中貿易談判大放利多！陸股噴漲掀起瘋牛行情　投資人布局有訣竅

陳其邁《還願》直播緊張到欲挫屎　25分鐘狂灌4.3萬人

政治熱門新聞

吳子嘉：我跟你幹到底　繼續爆料..

高雄引進F1賽車玩真的　潘恆旭..

韓國瑜提醒少談政治　潘恆旭：Y..

吳子嘉罵韓國瑜「草包」被告沒人..

離譜！124億火箭機密被上校忘..

「狐獴」台語怎麼唸？謝龍介被考..

獨／32中常委看初選過半支持7..

張安樂抗議台獨　黃安微博大讚力..

棺材被沒收　白狼要警方送蘇貞昌

韓國瑜曾經住宿行政套房　飯店更..

周錫瑋拋兩階段初選　國民黨總統..

獨／較勁柯文哲！林右昌訪美拜會..

《還願》直播後　「星期天配音是..

上節目汙衊總統　吳子嘉遭黨紀處..

更多熱門

相關新聞

立委陳怡潔高級酸：站在貨車上很危險

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂抬棺材率眾衝撞立法院，站在貨車上不慎失足，差點跌入棺材。對此親民黨立委陳怡潔則呼應時事作了一則插圖，還特別呼籲跌倒是老人意外死亡的第二大死亡的第二大死因。

朱立倫：民進黨「長期打反核旗號執政」為何不廢核

藍委嗆蔡政府　陸委會反擊「改變現狀的是北京」

網紅霸氣「支持台灣創作到底」 蘇貞昌肯定

蘇南／同婚草案只准繼親收養

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

吵架賭氣不回家！媽突過世她淚崩

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅神打臉

他緊貼砂石車　下一秒當場遭輾斃

蛇蠍女剁骨分屍！倒楣屋主賠半生積蓄

中山北留鮮紅血柱　男遭自小客破頭

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

還願竟借鏡禁忌關鍵字　一搜秒吐

她剖腹產子只拿臍帶血　醫揭殘忍真相傻眼

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別帶出來

1.6克拉婚戒噴飛不見　准人妻急哭：他要離婚

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面