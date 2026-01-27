北東濕冷到明晨　周四最凍跌破10度

▲今晚到明天清晨華南雲雨通過，加上東北季風影響，北東濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(27日)到明天清晨華南雲系通過，東北季風持續影響，北東濕冷，大台北山區、北海岸有局部較大雨勢，明白天水氣減少，周四清晨在輻射冷卻作用下，局部低溫可能會低於10度。周六再有一波鋒面影響，後續東北季風增強，將再有一波降溫持續至下周二清晨前。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天和明天受東北季風影響，今入夜到明天清晨華南雲系通過，北部、東半部有局部短暫雨，中南部有零星短暫雨，大台北山區、基隆北海岸有局部較大雨勢發生機率，明天清晨華南雲雨已通過，新竹以南環境轉乾，為多雲可見陽光天氣。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周四東北季風減弱，環境轉偏東風，曾昭誠指出，降雨僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨；周五降雨區類似，東半側水氣會多一些，東半部、恆春半島有局部短暫雨。

曾昭誠表示，周六有一道鋒面通過，東北季風增強，下半天過後明顯有雨，北部、東半部轉為局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，這波東北季風預計影響到2月3日下周二，周日及下周一雨區再增加中部山區，也有局部短暫雨；下周二水氣減少，基隆北海岸、大台北山區、東半部仍有局部短暫雨，其他多雲到晴。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，曾昭誠說明，明天清晨受冷空氣影響，周四清晨則是輻射冷卻明顯，低溫比周三清晨更低，明天清晨北部、宜蘭約14到15度，其他地區15到17度，周四清晨各地低溫約13到17度，輻射冷卻影響，西半部近山區、平地和河谷部分地區會低於10度。

周六後將有一波鋒面和東北季風影響，曾昭誠指出，周日白天環境偏乾，氣溫回溫快，北部、宜蘭可回到20度，中南部將超過20度甚至接近25度；周日晚上後明顯降溫，至下周二前清晨中部以北、宜蘭低溫約14到16度，南部約16到18度，周日到下周二白天高溫則約17到19度，中南部則有20度以上，最熱可能到24度或25度。