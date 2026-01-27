新台幣改版票選開跑！　他點名淡江大橋：盼新北建設躍上國幣

▲淡江大橋。（圖／記者李姿慧攝）



記者崔至雲／新北報導

中央銀行推動新台幣鈔票改版，並宣布新版鈔券設計不再納入政治人物，近日也啟動「台灣之美」系列鈔券主題票選。對此，國民黨新北市議員陳偉杰表示，這項決定有助於讓國幣設計回歸文化、生活與土地價值本身，避免政治爭議，讓鈔票真正成為全民共享、世代傳承的共同記憶。要求新北市政府，讓淡水之美躍上國幣。

陳偉杰指出，自己早在市議會總質詢時，就已明確要求新北市政府「全體動起來」，積極盤點新北具代表性的城市意象與建設成果，爭取讓「新北之美」躍上國幣。他強調，國幣不只是日常交易的工具，更承載國家形象、文化底蘊與社會價值，設計內容應反映人民生活經驗，而非停留在人物符號。

陳偉杰進一步表示，新北市長期以來在重大公共建設、工程技術與城市治理上累積豐厚成果，具備高度辨識度與國際能見度，卻經常在國家級象徵與文化呈現中被低估或忽略，市府應把握這次鈔票改版的重要契機，主動提出具體論述與整體策略，而非被動等待。他特別點名，今年即將通車的淡江大橋，正是最具代表性的城市意象之一。淡江大橋不僅是世界最大單塔不對稱吊橋，更巧妙結合工程力學、美學設計與淡水夕照的自然景觀，兼具技術高度與文化深度，充分展現新北市在工程實力、工藝精神與城市美學上的整合能力。

陳偉杰認為，淡江大橋不只是交通建設，更是一項融合工藝、設計與土地情感的公共作品，若能透過國幣設計呈現，將有助於向國內外展現台灣、新北在現代建設與文化美學上的成熟度，也讓市民對自身城市產生更強烈的認同感。這是一次全民共同討論國家形象、文化方向的重要時刻。新北市不論在公共建設、工藝精神、自然景觀或人文底蘊上，都具備高度代表性，市府不應缺席，更不應錯失發聲機會。

最後，陳偉杰也呼籲市民朋友把握投票期間，踴躍參與這項攸關國家象徵的重要決定，透過實際行動表達對台灣文化價值與技術實力的支持，並投票支持「工藝之美」等能展現台灣深度與底蘊的主題，讓台灣的美好、新北的驕傲，有機會躍上國幣、被世界看見。