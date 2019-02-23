逆轉！新北藍綠黨團為「審預算」翻臉　協商後三讀通過





▲新北市長侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市是唯一總預算未過關的縣市，市議會23日召開第三次臨時會，雖然22日藍綠黨團協商破局，最後談妥統刪預算35億元，但民進黨團提出刪除預算限定「經常門」，國民黨團不接受，下午開議就為了「是否表決、撤除刪減動異單」翻臉，雙方吵成一片。

由於雙方議員爭論不休，無黨團結聯盟總召蔡錦賢提議休息10分鐘，議長蔣根煌裁示休息，隨即邀集周勝考、何博文、蔡錦賢、副市長謝政達等人協商，最後協商成果順利三讀通過。

108年度新北市政府總預算案於23日傍晚經新北市議會第三次臨時會三讀通過，新北市長侯友宜感謝議員這段時間克盡職守、積極用心審查預算，最後得以順利通過，他表示，感謝議會對市府的支持，市民服務團隊將不負所托，完成新北市民「安居樂業」的目標。

侯友宜感謝議員這段時間對市府各局處預算的監督與指教，只要是為市民尋求最大福祉，相關建議都會納入未來推動政策的重要參考。侯市長也特別感謝議長蔣根煌在審查過程中不斷居間協調，期待未來市府與議會攜手同進，在軌道交通、都市更新、教育觀光、社會福利等重大政策積極合作。

新北市主計處表示，總預算案三讀通過後，原總預算案編列之新興計畫，如板橋區浮州合宜住宅之周邊交通改善工程、土城區頂新祖田市民活動中心及土城藝文館建築物之耐震能力補強工程、汐止區新昌及自強市民活動中心之拆除及新建工程等，終於能發包，期待儘早完工，提供市民更好的服務。